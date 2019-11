‘El Chapo Efron’, joven de Monclova causa furor en redes sociales

Todos hemos pasado por un Chapo Efron antes y despues, PTM. pic.twitter.com/kcXXIIjglK — Helga G. Pataki (@Estefanananana) November 19, 2019

Te acabas de topar con el chapo Efron de la suerte comparte para que no te falten morritas, dinero y perico este 2020 pic.twitter.com/Qskn9ObpBv — Gil Rey (@_ManzoMartinez) November 19, 2019

¿Te quieres sentir viejo? Mira al cast de high school musical en la actualidad. chapo efron. pic.twitter.com/sgJfa6tgNV — ⤵ (@sleepyhouze) November 19, 2019

En redes sociales identificaron al joven que tiene un enorme parecido con el actorDe acuerdo a varios usuarios de Internet, el muchacho se llamay estudia en el Instituto Tecnológico Superior de Monclova (ITSM).Incluso en su página deha compartido todas las notas que hacen referencia a su parecido con “El Chapo” y Efron, cuya mezcla se ha apodado:Muchos de sus amigos le han dejado hilarantes comentarios, luego de que su cara de volviera viral en las diferentes plataformas digitales.Por otro lado, Susan de Leoon le escribió: “Bien famoso no manches (sic)”.Entretanto, Ariadna Díaz le señaló: “El "Zack Guzmán" suena mejor (sic)”.Por lo visto a Rodolfo no le importó lo que dijeran de él en Internet y todo se lo ha tomado con muy buen humor.El joven apenas ely en un mensaje en Facebook agradeció a todos los que se tomaron la molestia de felicitarlo.“Gracias a todos los que me felicitaron por tomarse un tiempo, les agradezco bastante todos los buenos deseos y bendiciones créanme que esas personas que se acordaron de mi ya sea por mensaje, publicación o en persona las estimo demasiado”, escribió.