‘El Chapo’ no recibe cartas que Emma Coronel le envía; están perdidas

Ciudad de México.- Mariel Colón, miembro del equipo legal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, denunció que el aislamiento del exlíder del Cártel de Sinaloa raya en lo inhumano pues ni las cartas de amor que dedica a su esposa Emma Coronel y que ella le escribe a él están autorizadas.



Y es que la defensora reveló que el capo ha escrito muchas cartas para su la ex reina de belleza, pero estas no llegan. Del mismo modo, dijo que Emma Coronel ha enviado mensajes al capo, pero estas se encuentran “perdidas”.



En una entrevista para la cadena Univision, la abogada de "El Chapo" Guzmán denunció que no saben dónde están las cartas que la pareja se escribió ya que ninguna llegó a manos del destinatario.







Recordemos que ya en anteriores ocasiones Colón confirmó que tal vez quien nunca lo pueda volver a ver es Emma Coronel, pues en 30 ocasiones le negaron dicha posibilidad cuando aún estaba en Nueva York pues en el juicio un testigo aseguró que Coronel organizó la construcción de un túnel en la prisión de máxima seguridad en México, que llegó hasta la celda del narcotraficante en 2015.



En cuanto a las visitas de familiares por el momento son sus hijas gemelas las que han podido entrar a la cárcel de máxima seguridad.



En varias ocasiones la defensa se ha dicho confiada en que las medidas seguridad en torno a su cliente sean menos estrictas en la cárcel que está actualmente pues se toma en cuenta la buena conducta de los internos para ello.