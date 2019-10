‘El Chucky’, descartado para duelo Napoli-Hellas Verona

Nápoles.- El delantero mexicano Hirving Lozano fue descartado por el estratega del Napoli, Carlo Ancelotti, para afrontar el partido de este sábado contra Hellas Verona, por la fecha ocho de la Serie A de Italia.



Después de la sesión de este viernes y la conferencia de prensa de “Carletto”, se dio a conocer la convocatoria para dicho enfrentamiento a celebrarse en San Paolo y el mexicano no fue incluido.



Sin que Napoli ofreciera alguna explicación del estado de salud de “Chucky” Lozano, todo indicó que el descarte se debió al cansancio físico del atacante tras cumplir con actividad en la pasada Fecha FIFA con el Tricolor, que enfrentó a Bermudas y a Panamá.



Además, Lozano salió lesionado durante el partido frente a los panameños en el Estadio Azteca, por lo que Ancelotti decidió no arriesgarlo y le otorgó descanso pensando en el duelo del próximo miércoles de la Champions League contra Salzburgo.



Para enfrentar a Hellas Verona, el conjunto napolitano contará con los atacantes españoles José María Callejón y Fernando Llorente, así como con el capitán Lorenzo Insigne, el polaco Arkadiusz Milik, al belga Dries Mertens y al alemán Amin Younes.



“Chucky” Lozano por primera vez fue descartado de una convocatoria de Ancelotti, antes se perdió el compromiso de la fecha uno de la Serie A contra Fiorentina debido a que todavía no se concretaba su fichaje con el Napoli.