El costo del avión que envió México para trasladar a Evo Morales

El avión que trajo aa México es una de las“para garantizar la austeridad en el ejercicio de la función pública”.Tuvo un costo de venta de, los cuales fueron pagados por el gobierno del expresidenteLa aeronavede la marca, con matrícula XC-LOK, llegó este lunes a Bolivia tras detenerse en Lima, Perú, a abastecerse de combustible, y traerá a Morales Ayma a México, país que le concedióEl avión con número de serie 5508, propiedad de la(Sedena), se encontraba almacenado en el Aeropuerto de Santa Lucía. Además, se consideró que se encontraba “en buen estado”.Elfue difundido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en abril de este año.En el documento se enlistan 72 vehículos aéreos que cumplen con dos criterios (entre ellos el avión presidencial TP-01):• Aeronaves cuyo uso estuviera dedicado a la transportación ejecutiva de servidores públicos, que no cumplieran funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias, y que no tuvieran una función clara en beneficio de la ciudadanía.• Aeronaves que por sus características no estuvieran en servicio y generaran gastos derivados del resguardo, mantenimiento y operación.En el catálogo se especifica que los aviones y helicópteros que cumplieron con los criterios mencionados serán puestos a la venta por el Gobierno de México, en colaboración con la