El día que Archivaldo Guzmán retó a Donald Trump a una guerra

En marzo del 2018, confiado en que si el presidente de Estados Unidos iniciaba una guerra contra los narcotraficantes mexicanos la perdería. PublicaDurante una entrevista con un medio deaseguró que al gobierno de Estados Unidos no le convenía enfrentar una guerra contra el narco, pues “nunca” ganaría esa batalla.Tras la captura de su padre,, Archivaldo tomó las riendas del Cártel de Sinaloa y desde entonces se convirtió en uno de los principales objetivos de laArchivaldo se mostró confiado en esa entrevista en la que aseguró que “somos mucho más fuertes que él. Si los estadounidenses comenzaran a atacar a los cárteles en su propio país, pero por supuesto, harán todo lo posible por no dispararse en el pie.En esa entrevista Archivaldo dejó ver su confianza y liderazgo de una organización delictiva y se mostró seguro de que si es detenido o muere, no cambiará nada, pues su ausencia en las calles no podrá fin al problema del narcotráfico.Conocido comoArchivaldo aseguró que el gobierno de México traicionó a su padre al entregarlo a las autoridades estadounidenses y dijo que ese un acto que no perdonaría.