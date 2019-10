El día que le negaron un viaje a Disney a Ovidio Guzman

Ciudad de México.- Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue detenido y liberado en Culiacán, Sinaloa, creció en la Ciudad de México y acudió al menos cuatro años de primaria al CEYCA, uno de los colegios más exclusivos al sur de la capital del país.



Cuentan algunos de sus ex compañeros que lo veían como un niño normal al que invitaban a sus fiestas infantiles y actividades, aunque los padres de familia sí notaban algo raro en el estilo de vida de la familia Guzmán López.



‪Ovidio Guzmán dejó el CEYCA después de que en su generación se organizó un viaje a Disney, al que las mamás de otros de sus compañeros prefirieron no invitarlo. La madre de Ovidio insistió en que lo llevaran y hasta ofreció pagarles a todos el viaje.



Ovidio iba en cuarto de primaria la primera vez que ‘El Chapo’ escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.



El CEYCA es un colegio de Legionarios de Cristo, cuyo lema es “SEMPER ALTIUS", que significa "Siempre más Alto". De acuerdo con la escuela, el lema “expresa nuestra aspiración por alcanzar cada día el máximo desarrollo integral posible”



El CEYCA se presume como “un colegio comprometido en la educación de alumnos en la formación académica, espiritual y en valores; es decir en la formación integral”.



Además, se asume como una institución en la que se forman “personas íntegras, que sean líderes de acción positiva y constructores convencidos de la civilización de la justicia y el amor, según los principios del humanista cristiano”.



En anuarios obtenidos por MILENIO se ve a Ovidio Guzmán en las fotografías de cuando cursaba segundo de primaria (1998-1999) y tercero de primaria (1999-2000).



Hace unas semanas se difundió un video de otro anuario de la misma escuela, cuando Ovidio iba en quinto de primaria, el último año en que estuvo en el CEYCA, pues en el anuario de sexto año ya no aparece enlistado.