El día que rechazaron a Sarita Sosa de la Voz Mexico

La vez que Sarita, hija de José José participó en ¡La Voz México!



Tmb participó en esa temporada el hijo de Rogelio Guerra y la hija de Germán Montero: pic.twitter.com/ys2WdmpcXu — Mister137 (@ElMister137) 16 de octubre de 2019

La hija menor de José José,, quien mantiene una lucha pública con sus hermanos mayores Marysol y José Joel, dijo que su padre antes de morir“Me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar”, dijo la hija de la tercera esposa de José José, Sara Salazar en entrevista con Al Rojo Vivo.Si, en efecto, ésas fueron de las últimas palabras dichas a su hija por el “Príncipe de la Canción” nunca lo podremos confirmar.Sin embargo, los pasos de Sarita por la industria de la música no tienen muchos aciertos que digamos.Una prueba de lo anterior es su participación en laEsta semana, varios medios locales e internacionales reseñaron sobre el paso de la hija del “Príncipe de la Canción” por la cuarta edición del programa., eran los jueces de la edición. Pero, al escuchar la interpretación de Sarita, ninguno de ellos sintió el impulso de girar la silla, medio para aprobar a los aspirante.“Fue a hacer audición y durante la audición los jueces jamás voltearon a verla y que después, porque no quería aguantar la humillación,”, reveló Elisa Beristáin, conductora del programa Chisme No Like.Fotos en redes confirman el fallido intento de la joven.La hija de José José compartió un video en su cuenta deinterpretando a capella el tema Deliver Us, de la película “The Prince of Egypt”, que suma suficientes críticas negativas. Se desconoce si ésa fue la misma canción que cantó en la audición del “reality show”.