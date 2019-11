El Diablo conoce las debilidades de los hombres

Ramos Arizpe, Coah.- El Diablo y los ángeles malos conocen las debilidades de los hombres para llevarlos a alejarse de la Palabra de Dios y a la perdición, asegura Mauro García Gómez, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.



Mientras que en el panteón San Nicolás repartía escritos hablando del Apocalipsis y las señales de Dios para la venida de Jesucristo, García Gómez advertía sobre las trampas del maligno para inducir al pecado a la humanidad.



“Es un mensaje de la venida del Señor, que ya está cerca, y necesitamos prepararnos. Este mensaje es profecía, es de la Palabra de Dios, no es de ninguna religión, es un mensaje que se tiene que dar. La gente tiene que saber de lo que va a suceder”.



“Nadie sabe el día en que viene el Señor, solamente el Padre lo sabe, ni Jesucristo lo sabe, ni los ángeles, nomás que muchos predicadores han pronosticado que para tal día viene y mucha gente se quedó chasqueada… hay muchas religiones que han pronosticado que viene tal día”.



Pero, asegura, ya las profecías se están cumpliendo, y una de ellas es que se predicará el Evangelio en todo el mundo, lo que actualmente ocurre. El tiempo del Señor está cerca, sostiene.



Afirmó que el mensaje de Dios no tiene error y no debe mezclarse con las creencias personales,



Huracanes y terremotos cada vez más intensos, son algunas señales de que viene el fin y el pecado terminará. Mientras tanto, el demonio y sus ángeles malos se empeñan en conducir al pecado a las personas, de quienes conocen sus mayores debilidades.



La lujuria, la avaricia, la mentira, la drogadicción y el alcoholismo, son algunas de las trampas tendidas para las almas, a fin de evitar que sigan a Jesucristo.



“El maligno es el que destruye. Los ángeles del mal no quieren que usted se acerque a Dios, todo lo malo viene de los ángeles del mal. ¿Qué es lo que me pasa a mí? A mí me ponen una mujer enfrente de mí, bonita, con buenas curvas y yo caigo. El Diablo y los ángeles malos saben sus debilidades y por ahí lo atacan”, alertó. “A mí me atacan mucho en el pensamiento, pensando malos deseos”.