‘El Diego’ cumple 59 años; recopilación de sus 5 momentos históricos

Nadie puede negar quenos regaló muchos de los momentos más brillantes en la historia del futbol. Su capacidad goleadora, su manera de conducir el balón y su valentía al jugar, además de un espíritu combativo que le llevaba a querer ganar a toda costa, fueron algunos de los atributos que lo llevaron a ser uno de los mejores en toda la historia.Dejando de lado sus tormentosas polémicas, que también formaron parte importante de su vida como jugador, no centramos aquí en los momentos más destacados en la carrera de Diego Armando Maradona, aquellos gloriosos instantes que construyeron su mito y le llevaron a ser genio y figura.Diego tenía 15 años cuando debutó como futbolista profesional un 20 de octubre de 1976 vistiendo la playera de Argentinos Juniors en partido contra Talleres de Córdoba. Ese día vio la luz futbolística la más grande leyenda del balompié argentino.Maradona jamás escondió su amor por los colores de Boca, equipo en el que añoraba jugar. Dicho deseo se cumplió en 1981 cuando los Xeneizes anunciaron el fichaje del que ya era la máxima estrella del balompié argentino. En el equipo de Buenos Aires Diego se volvió leyenda.Un año después de haber sido descartado de manera inexplicable para formar parte de la Selección de Argentina de 1978 que ganó la Copa del Mundo en su país, Diego ganó el Campeonato Mundial Sub-20 venciendo en la final a la Unión Soviética. Diego no fue el goleador del torneo (ese privilegio fue para su compañero Ramón Díaz), pero sí fue el mejor, razón por la cual recibió el premio Balón de Oro.Tras dos años en Barcelona donde fue su rendimiento fue irregular, Diego fichó con el Napoli en 1984. Muchos consideraban que se trataba de un retroceso en su carrera, pero estaban muy equivocados: Maradona llegó a Italia no solo para ser figura sino para darle a su nuevo club la etapa más exitosa en su historia con los Scudettos de 1986-87 y 1989-90, además de una Copa y una Supercopa de Italia.El 10 llegó y terminó como la máxima figura de aquel Mundial donde brilló por todo lo alto, llevando a su país a obtener la preciada Copa Mundial de la FIFA al derrotar a Alemania en la final jugada en el Estadio Azteca. En ese evento, Maradona hizo uno de los goles más hermosos que se recuerden en la historia del futbol cuando regateó y le pintó la cara a los defensores ingleses en el partido de Cuartos de Final donde Argentina dejó en el camino al equipo europeo. Fue el mismo encuentro en el que ocurrió la famosa Mano de Dios, uno de los goles más polémicos en la historia de los Mundiales. Diego besando la Copa es una de las imágenes más memorables no solo en la vida del argentino sino en la memoria colectiva de la historia del futbol.