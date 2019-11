El discurso gubernamental divide y pone en riesgo a los periodistas

“Si de por sí tenemos más de 150 periodistas asesinados entre 2000 y 2018, este discurso de confrontación, que polariza a la sociedad, coloca a los reporteros, cómodos o incómodos, ante la eventualidad de un atentado”, advirtió Gerardo Hernández González, director de la revista Espacio 4.



“Quedaron los partidos políticos tradicionales muy lastimados con esta votación tan abrumadora por un movimiento político que tiende a expandirse todavía en el país”.



“Los partidos quedaron en una especie de shock y el reto es que se reconstruyan, que se vuelvan realmente una opción política para futuras elecciones porque la democracia sin partidos no se entiende”.



“Espacio 4 ha cumplido airosamente, con gallardía y solvencia, su papel crítico”.



Los cambios políticos en el país no se hubieran obtenido sin la participación crítica de los medios de comunicación, sin embargo, ahora el gobierno federal está confrontado con los medios informativos.“Los cambios políticos en el país no hubieran existido sin una prensa comprometida con la democracia, con los valores de la libertad, del respeto a los demás, y vemos como una actitud gubernamental, una crítica, una confrontación permanente con los medios de comunicación que tampoco abona a un crecimiento democrático y a un respeto entre los sectores”.En un escenario así, debe apelarse a la sabiduría política, a la responsabilidad del Presidente de la República, para que se unifique al país y haya un discurso de concordia que desean todos los mexicanos para poder avanzar.Durante el festejo de Espacio 4, que este lunes cumplirá 24 años de publicarse, expresó que esta circunstancia política ofrece a los partidos de oposición la oportunidad de reconstruirse tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.Refirió que en la elección presidencial la sociedad expresó su esperanza en un cambio de gobierno y su repudio a la partidocracia que dio origen a vicios como la corrupción, la impunidad y la soberbia gubernamental.El periodista y columnista con 52 años de experiencia en medios de comunicación, reafirmó el compromiso de Espacio 4 con la pluralidad, el respeto hacia los lectores y las instituciones.Armando Fuentes Aguirre, Cronista de la Ciudad, subrayó que la revista es un baluarte del pensamiento libre.“Espacio 4 es un ejemplo ejemplar de esa independencia, ha mantenido a lo largo del tiempo, su autonomía absoluta frente al poder. La prensa está llamada a ser una piedra en el zapato de los poderosos, debe mantenerse alejada del Príncipe, es decir, de quien detenta la fuerza del poder y debe ser crítica frente a ese poder”.Al evento asistieron priístas como la ex senadora Hilda Flores Escalera, el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto; los morenistas el senador Armando Guadiana Tijerina, Reyes Flores Hurtado, representante del Gobierno Federal en Coahuila, y Juan Pablo Rodríguez Delgado.Los diputados panistas Juan Antonio García Villa y Gerardo Abraham Aguado Gómez, y el dirigente estatal del blanquiazul Jesús de León Tello.