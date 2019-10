Él es ‘El Borrado’, lagunero que regresó de entre los muertos

Torreón, Coah.- Jesús Magallanes mejor conocido como “El Borrado de Mayrán”, es un hombre que a sus casi 52 años de edad, está renovado, ya que después de que su lema fuera 'háblenme de todo, menos de trabajo', ahora, es un hombre de mundo y de trabajo, porque ya se le ha visto en otras ciudades laborando hasta de despachador de gasolina, y uno de sus sueños, ya fue cumplido, conocer la playa.



Pero, ¿cuál es la historia de este hombre que por muchos años, le hiciera el feo al trabajo?.



El Borrado no hace mucho, tuvo un grave accidente, tal vez era de los únicos días que se animó a trabajar, y al ayudar en una obra de su ejido, Mayrán, comunidad rural que se ubica en la parte baja del municipio, cayó desde arriba de la estructura de una de las torres, de la entrada principal del ejido, la cual se estaba construyendo.



Dicen que Jesús cayó de cabeza y quedó inconsciente, duró un buen rato en un hospital, donde después se recuperó, ahora sí, que volvió de la muerte.



Volvió del mundo de los muertos, ya que de viva voz, contó que cuando sucedió el accidente, él se vio tirado, y la gente alrededor de su cuerpo.



También comentó, que en su estado de inconsciente o tal vez, de muerte temporal, pudo ver caminar por un lado de él, a personas que conoció, pero que ya estaban muertas.



Posiblemente, El Borrado caminaba por el túnel de luz, el cual la mayoría de las veces, no tiene regreso, pero, o no lo quisieron en el más allá, o tiene un propósito en el mundo de los vivos, lo que sí, es que Jesús, regresó de entre los muertos y ahora, es otra persona.



Jesús tiene sueños, no sueño, porque antes se la pasaba dormido, descansando de hacer nada. Ya cumplió uno, conocer la playa, ya trabaja, viste bien, pero su sueño más próximo, es encontrar el amor.



Así se lo dijo a sus amigos y compañeros de trabajo, y no pide mucho, solo quiere una mujer que no pida dinero, que no sea celosa, que lo quiera mucho, y a la que no le tenga que dar para el gasto.



El Borrado es todo un personaje, ya tiene sus redes sociales, se le encuentra como Jesús Magallanes en Facebook, y ya cuenta con sus seguidores, es una celebridad, porque después de regresar de la muerta, es un hombre distinto y trabajador, eso sí, su refresco no le debe fallar en ningún lado.



Con información de Telediario