El falso video del ‘arresto’ de Sarita Sosa por ‘envenenar’ a José José

En menos de tres días, el video ha sobrepasado las 273 mil visualizaciones en YouTube y desfila por los muros de Facebook como noticia real. Sin embargo,, incluyendo algunas imágenes (sin acreditar) que las han unido medianteUna en particular llama la atención: la decon gorras cuya leyenda lee “Policía Nacional”. En la esquina del material editado, el rostro de su padre José José.Basta un vistazo para notar que es una construcción malintencionada. La anterior es solo una de las muchos visuales que contiene la grabación y que bien, pudiera competir para la noticia falsa o “fake news” del 2019.Al video lo introduce un titular con faltas de ortografía que indica lo siguiente:A medida que avanza la grabación se señala que la hija menor del “Príncipe de la Canción” fue detenida en Miami “al comprobarse que sí envenenó a José José”.En el video, subido por “Suavesuave suavecito”, se indica, además,El narrador agrega de que existen pruebas (que no muestra) de que Sarita colocó la sustancia (un supuesto veneno de venta libre del que se recomienda un uso moderado), entre enero y octubre. La voz añade que la hija menor del cantantedel mexicano, lo que le provocó un daño en su salud “gradual” e “irreparable”.Los administradores del canal, además, declaran que la hija de Sara Salazar podría pasarAunque, desde hace unas semanas, se comenta en medios de farándula y redes sobre un supuesto envenenamiento de José José dicha información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real de José José, falleció el 28 de septiembre pasado a los 71 años en el Hospital Homestead, al sur de Florida.La versión más divulgada sobre las causas fue su batalla contra el cáncer de páncreas que se agravó con varias condiciones de salud que lo aquejaban desde hacía años.Anel Noreña, exesposa del artista y madre de José Joel y Marysol –quienes mantienen una guerra con Sarita por no haberlos dejado ver a su padre y también por la imprecisión sobre las causas de la muerte- es una de las que duda que su expareja haya fallecido por el cáncer. La actriz asegura que los malos tratos de Sarita y su madre acabaron matando a José José.