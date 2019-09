El futuro es de los patriotas, no de los ‘globalistas’: Trump

“El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran sus diferencias, que hacen a cada país especial y único”, agregó.

El presidente de Estados Unidos,, dijo este martes en la tribuna de la ONU que ely no a los partidarios de la globalización.“El futuro no pertenece a los ‘globalistas’ sino a los ‘patriotas"”, dijo Trump.Respecto a las relaciones con otros países, el mandatario norteamericano avisó que seguían de cerca la situación dey llamó a que ninguna nación entregue apoyo al régimen de Irán.“Las. Serán endurecidas”, declaró.“Venezuela nos recuerda que el socialismo y el comunismo no se trata de justicia, no versa sobre igualdad ni la ayuda de los pobres (…) el socialismo y el comunismo se tratan de una sola cosa: del poder de la clase dirigente”, agregó sobre el país petrolero.