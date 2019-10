El guasón y la violencia entre nosotros; previenen masacres

Con el estreno internacional de la película Guasón, enaumenta la alerta por posibles ataques violentos que pudiera incitar la cinta; en contraparte, especialistas señalan que más allá de lo que muestra, los seres humanos son agresivos por naturaleza“Ciertamente no es una película política (…) este personaje busca una identidad, se le ha visto erróneamente como un símbolo, lo que busca es adulación, no tiene la intención de ver el mundo arder”, dijo claramente ante los medios en conferencia de prensa, director de, cuando se presentó internacionalmente el 31 de agosto.Al salir de la sala de proyección, los periodistas cuestionaban la violencia mostrada a cuadro, sobretodo por cómo el personaje homónimo, supuestamente habría generado una ola de anarquía en, al cometer un homicidio del que solo se conoce que el perpetrador es un payaso.Días después del estreno en Venecia, la cinta producida por DC Comics ganó el León de Oro, la máxima presea de la Mostra en su 76 edición, convirtiéndose en el primer largometraje de un estudio millonario en llevarse el galardón, además de también ser la única producción basada en un cómic en ser presentada en un festival de este prestigio fílmicoLa crítica mundial habla de Guasón con distintos matices, pero los comentarios apuntan en su mayoría hacia cómo el antagonista de Batman, muestra un origen sin una patología psicológica definida, además de que puede considerarse como una película “peligrosa”.La armada estadounidense y cuerpos policiacos locales se han prevenido notificando que podrían suscitarse acciones agresivas con el estreno del filme, ya que los familiares de la matanza en la sala de Aurora, Colorado, durante el lanzamiento de El caballero de la noche asciende (2012), han expresado su preocupación por esta cinta a través de un comunicado que mandaron a Warner Bros pidiendo que use su influencia política en el Congreso para presionar activamente por la reforma a las armas.Incluso la cadena de cines, ha prohibido el uso de cualquier disfraz y maquillaje, tanto para sus empleados como para el público asistente a las funciones inaugurales de Guasón, y la compañía Cinemark, que es dueña de las salas donde ocurrió el homicidio de 12 personas el 20 de julio de 2012, ni siquiera mostrará el largometraje de Phillips.