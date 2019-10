El hada oscura se convierte en suegra; Maléfica: Dueña del mal

“Pienso que muchas veces, cuando se cuenta una historia que dice ‘esta es una mujer fuerte’, también tiene que doblegar al hombre, ser como el hombre o de alguna manera prescindir de él”, comentó Jolie durante el lanzamiento de la película.

“Muchas princesas dicen: ‘¡Vamos a hacerla una princesa fuerte! y ¡la haremos resistente, así que la haremos pelear!” pero, ¿es eso lo que significa ser una mujer? ¿Será que tenemos que tener una espada y armadura y salir a pelear? Aurora puede hacer eso de una manera diferente, en un vestido rosa y manteniendo su suavidad y vulnerabilidades. Eso es hermoso”, dijo Fanning.

La actrizprotagonista de la cintaque se estrena mañana en México, asegura que las mujeres, sobre todo las niñas y jóvenes, deben encontrar su propia fortaleza, pero respetando y aprendiendo de los hombres que las rodean.La actriz de 44 años dijo a medios en Londres, Inglaterra, que los personajes femeninos en el cine no tienen que ser interpretados como físicamente poderosos para ser considerados fuertes.La protagonista de la secuela decomentó también que en la cinta hay mujeres fuertes, pero el personaje malvado, y que hay que eliminar, también es una mujer.“Mostramos tipos de mujeres muy diversas entre nuestros personajes, pero también tenemos hombres extraordinarios en la cinta y realmente quiero resaltar ese aspecto. Así que creo que eso también es un mensaje importante para las niñas jóvenes, que encuentren su propia fortaleza, pero que respeten y aprendan de los hombres en su entorno”.En referencia a su relación con la, interpretada porJolie comentó que “ambas necesitamos, amamos y aprendemos de los hombres”.Fanning, quien también participó en la primera parte de esta historia, complementó las palabras de Jolie argumentando que la fortaleza de su personaje no es necesariamente física, contrario a lo que usualmente sucede con otras princesas que aparecen en películas infantiles.“La fortaleza de Aurora es su bondad y se mantiene fiel consigo misma, que es algo que quise mantener en la filmación. Ella es delicada y femenina y aspira a ser una esposa y tener hijos. Eso es algo bello y fuerte que no se representa mucho en las pantallas".El elenco de Maléfica: Dueña del Mal está conformado porentre otros actores.En la rueda de prensa, previa al estreno mundial de la película en Los Ángeles, California, la actriz Angelina Jolie, quien protagoniza la secuela, reflexionó acerca de los mensajes e ideas que lanza el filme sobre la maternidad, la familia o la diversidad.“Nos dicen que si no somos lo mismo, no somos familia. Si no eres como ella (Aurora), entonces no eres su madre (Maléfica). Y eso ciertamente me caló hondo (...). En la mitad de la cinta todos están enfocados en sus diferencias (...). Y luego hay un esfuerzo real de decir: ‘No debería ser así, así no se debería vivir, la diversidad nos hace más fuertes (...) y tenemos que unirnos”, añadió.“Hay metáforas en la película y no es por ser profunda sobre eso, pero creo que una buena película para los jóvenes siempre tiene estos mensajes”, opinó la estrella, quien da vida a Maléfica.La boda entre la princesa Aurora (Elle Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson) desatará un gran conflicto entre la madre de este, la astuta y retorcida reina Ingrith (Michelle Pfeiffer), y Maléfica (Angelina Jolie).“El magnetismo de Jolie (...) es el principal motivo por el que Maleficent funciona. Encaja con el personaje tan bien como su interminable ciclo de trajes y vestidos (…) (sobre 4)”. USA Today