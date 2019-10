El héroe anónimo contra Al Bagdadi: un perro ‘hermoso’ que puede ser perra

"Nuestro 'K-9', como le llaman. Yo le llamo un perro. Un perro hermoso, un perro talentoso, fue herido y traído de vuelta (por los militares)", dijo Trump en su discurso en la Casa Blanca sobre la muerte de Al Bagdadi.



Un perro, o perra, "hermoso y talentoso" se ha convertido en las últimas horas encontra el líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI),después de que se conociera que resultó herido tras la detonación del chaleco bomba del extremistas.El can, cuya identidad y sexo no han sido revelados por el Pentágono al tratarse de información "clasificada", persiguió a Al Bagdadi por un túnel en un recinto situado en el noroeste de Siria hasta que el líder del EI se vio acorralado y sin opciones de salir vivo, por lo que optó por detonar los explosivos que cargaba para suicidarse antes de ser capturado.El episodio de la persecución lo dio a conocer ayer el propio presidente estadounidense, Donald Trump, al describir con detalle la operación militar que acabó con la vida del fundador de EI y con el perro militar herido.A pesar de no revelar su identidad, Trump sí que publicó hoy una fotografía del héroe canino, que catalogó de "maravilloso".En la imagen se puede apreciar que se trata de un perro belga Malinois, la misma raza que utilizó el Ejército estadounidense en la redada que acabó con la vida del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en 2011.De hecho, el Club Estadounidense Belga Malinois ya ha corroborado que es un ejemplar de esta cotizada raza, de acuerdo al diario The New York Times.Además, parece que se trata de una perra, ya que no se aprecia ningún atributo masculino en la imagen compartida por Trump, aunque no existe confirmación oficial hasta el momento.El Pentágono también ha ofrecido este lunes más detalles sobre la evolución de su estado de salud, aunque ha evitado publicar su nombre.La unidad "K-9" del Ejército estadounidense está formada por perros militares que son empleados para buscar y detectar explosivos, minas y drogas, además de perseguir ciertos objetivos, como ocurrió en el caso de Al Bagdadi.Según medios de comunicación, estos perros altamente entrenados pueden costar entre 25.000 y más de 280.000 dólares cada uno, dependiendo del nivel de experiencia y habilidades que posean.La identidad del perro, considerado ahora un héroe en Estados Unidos, será previsiblemente revelada en el futuro, pero por ahora es información "clasificada" para el Pentágono.El periodista del diario The Washington Post que cubre la información militar, Dan Lamothe, detalló hoy con incredulidad que una de sus fuentes en el Pentágono se negó a decir el nombre del can precisamente porque es información "clasificada", término utilizado para referirse a datos sensibles que están restringidos por cuestiones de seguridad nacional.Otra de las periodistas que siguen la actualidad del Pentágono, Barbara Starr, que trabaja en la CNN, bromeó sobre el tema al asegurar que el nombre de "Cairo", un perro que participó en la operación contra Bin Laden, sí que fue entonces revelado. EFE