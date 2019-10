‘El Hippie’ visita Saltillo; busca talento local

“Cuando se nos presentó la idea, la aceptamos con mucho gusto, el venir a visitar este hermoso lugar de la República Mexicana a ofrecer nuestro futbol, a dar un buen espectáculo, a combinar esa promoción que estamos buscando del desarrollo del futbol femenil y de manera conjunta con Santos, ayudar a esta noble causa”, declaró.

Las Águilas del América cuentan con un estratega emblemático en el balompié femenil mexicano en la figura de, quien con un título de Liga MX Femenil, quiere seguir impulsando a las azulcremas, a lo más alto dentro del terreno de juego.El ícono “hippie” de la época de los 70, quien participara en ely que consiguiera el título de Liga con los Pumas en el 77, enalteció con su visita a Saltillo, donde además de aprovechar la pausa por la fecha FIFA, se encargó de ver talento saltillense y apoyar a una noble causa, como el ayudar a niños y niñas de escasos recursos para que practiquen el deporte más hermoso del mundo.Saltillo tuvo la presencia en el cuadro crema en la figura de Alejandra Sorchini, quien fue parte del plantel de Cuéllar en el Apertura 2018; no obstante, las oportunidades para la ex Rayada de Monterrey fueron nulas, y esto debido al alto nivel de competencia interna que había en un plantel que resultó campeón.“Aquí el tema es la competitividad que se ha creado internamente, eso sumado a sus lesiones que no la llevaron a tener constancia”, expresó el técnico azulcrema de su escuadra.