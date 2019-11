‘El honor es mío’

Monclova, Coah.- El legendario pelotero coahuilense Ricardo Sáenz de la Paz, nativo del poblado de Sacramento y líder histórico de hits dobles de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Beisbol, aseguró sentirse complacido y muy emocionado por su próxima entronización al Salón de la Fama.



En entrevista exclusiva vía telefónica para Zócalo de Monclova, el ex jugador de los Acereros de Monclova, declaró desde Mexicali, ciudad donde radica junto a su familia, que es para él un honor compartir escenario con Fernando Valenzuela y Daniel Fernández, quienes junto al coahuilense entrarán al nicho de los inmortales.



“Por fin se llegó la fecha de la cita con la historia del beisbol mexicano y la verdad me siento muy emocionado junto con mi familia, es un honor estar compartiendo el escenario con el gran Fernando, considerado el mejor pitcher en la historia del beisbol mexicano y con Daniel, tremendo pelotero muchos años center field de los Diablos Rojos del México”, comentó el ex jugador de 57 años.



Para Sáenz, quien conectó 496 dobletes en 25 temporadas en la Liga Mexicana, es una gran coincidencia que su entronización al Salón de la Fama se dará finalmente el mismo año en el que los Acereros de Monclova por fin lograron conquistaron el primer título en la historia de la franquicia.



“Qué coincidencia tan grande, es algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos y una gran felicitación para los Acereros, encabezados por Gerardo Benavides, fue una gran hazaña y seguro que toda la gente lo disfrutó al máximo”, señaló quien vistiera durante años el dorsal 31 con la “Furia Azul”.



“El Siete Leguas”, quien posee la segunda mayor marca para un jardinero en temporadas jugadas en la Liga Mexicana, detrás de Daniel Fernández, se encuentra entusiasmado ya que finalmente formará parte del Salón de la Fama tras cinco años de espera para la entronización de la Clase 2014 y comenta con orgullo ser orgullosamente de Sacramento, Coahuila.



SIN PLANES DE VOLVER AL BEISBOL



El ex artillero coahuilense, quien posee también la octava mejor marca en carreras producidas con 1452 y noveno en anotadas con 1318, sigue el beisbol desde Mexicali a través de los medios, pero ya no practica, incluso asegura que no está en sus planes regresar a la pelota organizada como mánager o directivo.



“Yo tengo un gimnasio acá en Mexicali, hay mucha responsabilidad y trabajo, sigo el desarrollo del beisbol a través de los medios, pero ya no practico, sólo lo veo; hace algunos años manejé aquí a Centinelas en la Liga Norte de México, sucursal de Monterrey, pero fue aquí y seguía al pendiente del negocio”, dijo quien figura como onceavo lugar en todos los tiempos en hits conectados con 2453.



“No está en mis planes regresar al beisbol, fueron muchos años, mis hijos crecieron, no los disfruté, estoy dedicado a la familia, al trabajo, quiero vivir los últimos años que Dios me permita de una forma tranquila”, subrayó.



Para Ricardo Sáenz, quien se retiró del beisbol profesional el 8 de agosto de 2007 jugando para los Acereros, el beisbol es muy bonito, pero asegura que el pelotero se pierde muchos momentos con la familia.



“El beisbol se llevó mis mejores años, pero lo que yo tengo es gracias al beisbol, así que se podría decir que estamos a mano y en paz, mucha gente sigue en el beisbol, ya lo lleva en la sangre, ya no pueden vivir sin el beisbol y pues qué bueno por ellos, pero me doy cuenta de que algunos compañeros están separados o divorciados, son familias desintegradas y pues la familia es primero”, aseguró.



A pesar de sentirse cómodo disfrutando de su familia y sin planes de regresar al beisbol profesional, Sáenz comentó que si en algún momento toma la decisión le gustaría trabajar con gente joven en las academias.



ACERERO DE CORAZÓN



El histórico cañonero quien disparó 296 cuadrangulares en la Liga Mexicana, donde promedió de por vida .296 de average, asegura que los mejores años de su carrera los vivió en Monclova y es algo que siempre llevará en su corazón.



“Es algo que siempre llevaré conmigo, esos años fabulosos, sentir ese cariño y aprecio de la gente, uno se lo ganó en el terreno porque nunca anduve queriendo llamar la atención, sólo me dedicaba a jugar y a hacer mi trabajo y siempre diré que a los Acereros siempre los llevaré en mi corazón”, reiteró.



Dave Machemer, fue uno de los mánagers que marcó la carrera de Ricardo Sáenz, a quien dirigió con los campeones Águilas de Mexicali de la temporada 1988-1989 en la Liga Mexicana del Pacífico, ahí le inyectó gran confianza al coahuilense, quien también recuerda con gran cariño al desaparecido Aurelio Rodríguez.



LOS APODOS



Poseedor del récord de 4 cuadrangulares en un juego y de 11 carreras producidas en un mismo encuentro, el legendario toletero recuerda de donde provienen los sobrenombres de “El Suavecito” y “Siete Leguas”.



“El Suavecito me lo puso el señor Vinicio García, era el primer día de entrenamiento en mi primer temporada en la Mexicana del Pacífico con los Cañeros de Los Mochis, íbamos llegando todos al estadio por el lado de la primera base y me dijo; ‘oye tú Suavecito cómo te llamas, porqué caminas tan despacito’ y de ahí se me quedó ese apodo”, comentó entre risas.



“El Siete Leguas”, me lo puso Tomás Morales cuando jugaba con los Tigres, yo no lo conocía en persona, sólo sabía que escribía una columna en el Periódico La Afición y un día le dije a Ozzi Álvarez que quería conocer a Tomás Morales porque le quería hacer una pregunta”.



“Un domingo me lo presentó y yo le pregunté porqué me puso ese apodo y me dice que en todos los años que tenía viendo beisbol pocos jugadores había visto que sacaran la bola por el center field tan lejos y que mis cuadrangulares eran muy largos, no sé de dónde sacas tanta fuerza si eres un muchacho alto y delgado, por eso te apodo Siete Leguas por longitud y distancia”, señaló.



Por último, envió un mensaje a la afición y directiva de los Acereros de Monclova, a quienes les deseó que vengan más campeonatos; “Ojalá vengan más, yo pienso que sí porque esa organización está hecha para cosas muy buenas y espero que lo disfruten mucho”, finalizó amablemente el ex pelotero, quien se caracterizó por ser un caballero serio y responsable dentro y fuera de los diamantes.