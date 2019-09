El huracán Humberto gana fuerza y ya es categoría 3

ÚLTIMA HORA

Humberto ahora es huracán categoría 3 https://t.co/x2a4IBHNpc pic.twitter.com/m9mKCdKpbJ — CNN en Español (@CNNEE) September 18, 2019

Elcontinúa fortaleciéndose y creciendo a medida que se aleja el martes de Estados Unidos., el ciclón de categoría 3 es ahora un huracán potente que se acerca peligrosamente a Bermudas.“Con su ruta y cono actuales, existe la posibilidad de un impacto significativo en”, dijo el meteorólogo de CNN Chad Myers.La preocupación no es un impacto directo, aunque todavía es una posibilidad, sino que ahora es más probable que la isla experimente condiciones cercanas a fuerza del huracán porque el campo de viento se ha expandido.El huracán pasará a menos de 160 km al norte del territorio de la isla, de acuerdo con el pronóstico actual del Centro Nacional de Huracanes, que señaló el martes a las 11 a.m. ET que pronosticó que “los modelos están en excelente acuerdo”.Los vientos huracanados (más de 119 km/h) se extienden hacia afuera hasta 96 km del centro de la tormenta. Entonces, cualquier movimiento leve de Humberto podría poner a Bermuda en el lado más intenso de la tormenta.Cualquiera sea la ruta, los vientos con fuerza de tormenta tropical (de al menos 62 km/h) se extenderán a la isla, posiblemente llegando tan pronto como a las 8 a.m. ET del miércoles.ha emitido una advertencia de tormenta tropical y una vigilancia de huracán. Tal advertencia se emite cuando se esperan condiciones de tormenta tropical en el área de advertencia, generalmente dentro de las 36 horas siguientes; una vigilancia de huracán significa que las condiciones de huracán son posibles en el área de vigilancia dentro de 36 horas.Solo 21 huracanes han pasado dentro de 160 km de Bermudas en los últimos 100 años.El último huracán que tocó tierra en las Bermudas fue el