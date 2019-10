El Insabi atenderá sin costo, incluidos migrantes

Saltillo, Coah.- El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá como función específica atender a quienes carecen de seguridad social, que es el sector más vulnerable, incluidos migrantes, en tanto que el IMSS e ISSSTE se quedarán con su población de beneficiarios y derechohabientes, su presupuesto y su propia organización.



Los beneficiarios no cubrirán ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios que reciban.



Todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social, tendrán derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, al momento de requerir la atención, de conformidad con el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, sin importar su condición social.



Miroslava Sánchez Galván, diputada federal, informó que el Insabi va a funcionar con el techo presupuestal del Seguro Popular y se autorizó la utilización de 40 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.



Este Fondo asignará recursos para gastos catastróficos, infraestructura, abasto y distribución de medicamentos y exámenes clínicos.



La Comisión de Salud, que preside la legisladora, aprobó reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para constituir el Insabi.



“Estamos muy satisfechos porque logramos pasar adelante con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar y la extinción del Seguro Popular, con la participación de todas y todos los diputados”.



“Sacamos adelante buenos proyectos para la salud de los habitantes del país. Esperamos que realmente todo el esfuerzo que se ha hecho para que salga adelante la creación del Instituto, se refleje en una mejora en la atención de la gente que lo necesita”.



Las reformas establecen que todas las personas que se encuentren en el país, que no cuenten con seguridad social, tengan derecho a recibir de forma gratuita, la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención.



El objetivo, señaló Sánchez Galván, es atender no sólo a quienes viven en el país, sino también a quienes transiten en su calidad de migrantes.