El insoportable peso de ser Nicolas Cage

Ciudad de México.- Nicolas Cage, quien salió escaldado del cine mainstream tras Ghost Rider (2007), se encuentra actualmente en negociaciones para volver a una superproducción.



La peculiaridad de este proyecto es que el actor se interpretará ni más ni menos que a sí mismo.



Según The Hollywood Reporter, el filme llevará por título Unbearable Weight of Massive Talent (El Insoportable Peso de un Enorme Talento).



En él, Cage emprenderá una surrealista odisea para hacerse con un papel dentro de la próxima película de Quentin Tarantino, quien también se espera que se interprete a sí mismo.



De forma paralela y debido a sus escasos ingresos, el actor se verá obligado a actuar en la fiesta de cumpleaños de un rico mexicano. Este excéntrico millonario resultará ser el líder de un cártel de la droga que tiene secuestrada a la hija de un político local.



Cage, reclutado por la CIA, tendrá que infiltrarse en la fiesta del narcotraficante en una operación donde estará en juego mucho más que la vida de la secuestrada.



Según se ha revelado, también aparecerán en el filme la hija adolescente del actor, su exmujer y la versión egocéntrica y pretenciosa del Cage de los 90.



Se prevé que el director de este rocambolesco proyecto sea Tom Gormican (That Awkward Moment), quien escribió el guion junto a Kevin Etten (Scrubs). La producción estará al cargo de Mike Nilon y Kevin Turen para Lionsgate.