El ISN se queda en Piedras Negras: MARS

Piedras Negras, Coah.- En el Gobierno del Estado no hay colores de partidos, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, al encabezar una reunión con empresarios y el alcalde Claudio Bres en donde se habló sobre el tema del Impuesto sobre nóminas.



La reunión fue convocada por el munícipe nigropetense para dialogar sobre diversos temas, entre ellos el muy controversial ISN y su aplicación.



E presidente municipal defendió la aplicación de dicho recurso en Piedras Negras y para obras en beneficio de los nigropetenses, después de que por años dicho recurso no se han invertido en la ciudad.



Por su parte, el gobernador habló de que esta reunión no se trata de una reunión política.



“Estamos aquí de frente para platicar y darle certidumbre a los ciudadanos y el cumplimiento del desarrollo del estado y de este municipio”, afirmó el gobernador.



“El día de hoy me encuentro aquí, frente a ustedes y frente a este gran alcalde que tiene Piedras Negras, para ver obra por obra y darle seguimiento a cada una de ellas”, aseguró.



El mandatario coahuilense reafirmó lo antes dicho: “126 millones de pesos de ISN se quedan en Piedras Negras”.





Inversión



900 mdp es lo que invertirán en obras para Piedras Negras, entre Estado y Federación





ANUNCIA 510 MDP PARA OBRAS



Con motivo a la inauguración de la Ciudad DIF en Piedras Negras, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís anunció varias obras para el municipio con valor de 510 mdp; esto en conjunto con los recursos destinados por parte de la Federación resultará en una inversión total de 900 millones para esta ciudad fronteriza.



Entre las obras estarán la ampliación de la capacidad en la aduana de Piedras Negras, la colocación de 383 cámaras de seguridad, la rehabilitación de calles y avenidas, así como la mejora en infraestructura deportiva con la activación del albergue deportivo a un costado del Centro Acuático.



De acuerdo con esto el gobernador mencionó que este municipio tiene una inversión con mucho potencial y es necesario seguir apostando por esta frontera que es la entrada hacia Estados Unidos para muchos turistas de la República.