El ‘k-pop’, una fábrica de ídolos marcada por los suicidios

La célebre cantante y actriz surcoreanafue hallada sin vida en su casa al sur de. De este modo, se unió a la lista de las estrellas del 'k-pop' que optaron por quitarse la vida pese al amor de millones de personas.Pero, ¿a qué se debe este fenómeno social? Sputnik te presenta algunas de las celebridades surcoreanas que no lograron soportar la presión de la fama.La famosa artista fue hallada sin vida en su casa al sur de Seúl. Antes de quitarse la vida, dejó un enigmático mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram."Buenas noches", comentó Goo Hara en la publicación.Desde el 2018, la intérprete, de 28 años, atravesaba problemas emocionales después de que comenzara el juicio por violencia doméstica y chantaje sexual contra su exnovio, Choi Jong-bum. Asimismo, en enero pasado, la agencia Content Y no renovó el contrato con la cantante.En mayo pasado, fue ingresada de emergencia en un hospital de Seúl tras un intento fallido de suicidio.Cabe señalar que aquella vez intentó suicidarse de la misma manera que otro artista del k-pop, Jong-hyun, del grupo SHINee, quien se quitó la vida en 2017 al inhalar monóxido de carbono.En octubre, una amiga cercana a Goo Hara y exintegrante de la banda femenina f(x), Sulli, se quitó la vida tras sufrir depresión por ciberacoso.La idol del k-pop, de 25 años, cuyo nombre real era Choi Jin Ri, debutó en la televisión con tan solo 11 años.En 2014 anunció su retirada del mundo del espectáculo por estar "agotada física y mentalmente por los falsos rumores y críticas feroces".Sin embargo, retomó su carrera un año más tarde.La popular intérprete sufrió ciberacoso por parte de algunos usuarios de las redes sociales. En particular, fue víctima de una operación de odio tras aparecer sin sujetador en Instagram como parte de la campaña Libera el pezón.En 2017 y en un intento por llamar la atención sobre problema, copresentó un programa de televisión dedicado a la presión a la que se enfrentan. Cabe señalar que la agencia de la artista, SM Entertainment, ignoró todas las peticiones de ayuda por parte de la cantante.La muerte del líder de la banda SHINee, Jonghyun, sacudió el mundo del k-pop. El artista, de 27 años, se quitó la vida tras sufrir una depresión severa. Fue hallado inconsciente en un apartamento alquilado de Seúl."Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo", escribió el intérprete en su nota de despedida."Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal... ¿Por qué lo elegí?", se preguntó.El vocalista de la popular banda 100% falleció a la edad de 33 años tras sufrir un paro cardíaco. Sin embargo, algunos de los medios surcoreanos insinuaron que pudo haber sido una sobredosis de drogas."Su familia, los miembros de 100%, los artistas, amigos y trabajadores de TOP Media están realmente desconsolados y de luto por la inesperada y triste noticia", declaró la agencia TOP Media en un comunicado oficial.El exvocalista de la banda SG Wannabe se quitó la vida en mayo de 2011. El popular intérprete de 30 años fue encontrado ahorcado en su casa de Seúl."Chae Dong Ha siempre ha sufrido de depresión. Esta mañana, no fuimos capaces de ponernos en contacto con él por lo que llamamos al 911 y luego lo encontraron", informó la agencia del cantante.Algunos de los medios especularon con que la salud mental de Dong Ha se deterioró después del suicidio de su exgerente, que se había quitado la vida dos años antes.Charles Park, más conocido por su nombre artístico Seo Ji-won, fue uno de los primeros artistas del k-pop en suicidarse.El intérprete se quitó la vida en la víspera de año nuevo de 1996, a la edad de 19 años y poco después de lanzar su álbum de debut.En su nota de suicidio, el artista pidió perdón a sus padres y a Dios y reveló que "estaba preocupado" por el inesperado éxito de su álbum, algo que se convirtió en una carga insoportable para el joven cantante.El lado oscuro del k-popLa denominada granja de ídolos surcoreana es conocida por su entorno altamente competitivo y la presión que sufren los artistas.Los agentes personales de las estrellas del k-pop controlan estrictamente su vida privada, desde la alimentación hasta el uso del celular u ordenador.Los integrantes de bandas del k-pop —que suelen iniciar su carrera musical en la adolescencia— no pueden estar envueltos en un escándalo ni mantener relaciones sentimentales sin permiso. La presión por parte de las agencias y los tabloides se convierte en una pesadilla para los jóvenes artistas, que a veces apuestan por quitarse la vida para acabar con el estrés y el desgaste profesional.