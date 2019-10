El Liverpool se salva en el 95’ de penalti

No hay contratiempo que se lleve por delante a este. Ni un terremoto, ni un huracán, ni un gol de Maddison a poco del final ni un partido irregular pueden con los 'reds'. Frente al RB Salzburgo, Salah mandó al limbo el desastre que supuso desperdiciar un 3-0 inicial. Y frente a los 'foxes', Milner, de penalti, salvó la ventaja del líder y su racha triunfal para meter aún más presión alEl conjunto de, que no brilló y dejó almandar en, acumula ya 17 triunfos consecutivos en Premier. Están a una del récord de los 'citizens' de Pep Guardiola (18 en 2017) después de su pleno inicial. Ocho victorias en las ocho primeras jornadas que marcan un ritmo infernal que, en la nueva Liga inglesa, sólo el Chelsea en 2005 con José Mourinho extendió hasta los nueve triunfos... por ahora. Enen el clásico ante el, podrán pasar a la eternidad por partida doble la próxima jornada.Brendan Rodgers regresó a Anfield, al estadio en el que rozó la gloria en 2014 con Luis Suárez, Coutinho, Sterling, Gerrard... y que dejó en 2015 abriéndole la puerta a Klopp, y rozó el premio. El técnico norirlandés ha diseñado un Leicester que ha recuperado el gen competitivo que le llevó a ganar la Premier en 2016. Un bloque joven y dinámico que se ha especializado en amargar al 'Pool' en su estadio. El último equipo que puntuó bajo The Kop fue... ¡el Leicester! Un 1-1 en febrero que estuvo cerca de repetirse.La racha de partidos invictos del Liverpool en Anfield en Liga sube hasta los 44 tras un combate en el que los 'foxes' hicieron méritos para llevárselo a los puntos. Sujetaron al líder... hasta que Evans se tragó un balón largo de Milner que Mané no desperdició. Fue el gol 50 del senegalés de rojo en Liga en su choque 100. Una diana redonda.Los 'foxes' siguieron tocando y buscando correr. El Liverpool se defendía y estaba incómodo. No podía desplegarse y estaba demasiado cerca de Adrián. El español Ayoze entró y encontró en profundidad a Maddison. El mediapunta inglés se desmarcó como si fuera Vardy y batió al meta español, portero menos goleado (cinco tantos encajados en ocho jornadas) de la Premier. Una diana que le consagró en un gran escenario. Está siendo una de las sensaciones de la Premier.El 1-1 llegó cerca del final. Pero al Liverpool le sobran vidas. Y eso que Salah se fue lesionado tras una dura entrada de Choudhury. El 'match ball' lo ganó Milner. Albrighton y Schmeichel se liaron y el extremo derribó a Mané. Penalti que el medio inglés no falló. Es infalible desde los 11 metros. El Leicester se quedó sin la gloria en un final de infarto. El pleno y su racha siguen intactos para el 'Pool' tras triunfar de nuevo en su zona favorita: han anotado 34 goles ganadores en el tiempo añadido, récord en la Liga inglesa. Nunca se rinden.