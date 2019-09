“El mejor clásico es el regio”; afirman en Tigres

Monterrey.- Con el clásico regio y el clásico nacional disputándose el mismo día, el defensor de Tigres, Luis Rodríguez, aseguró que el mejor clásico es el regio, pues aún no ha tenido oportunidad de disputar un partido entre Chivas y América.



"Yo no he estado en ninguno de los dos equipos (Chivas y América), entonces yo te podría decir que el mejor está aquí y ellos dirán que el mejor es el otro, cada quién tiene su punto de vista", aseguró ‘El Chaka’.



Pese a que los equipos no llegan en buen momento en cuanto a resultados, Rodríguez aseguró que eso no le quita el sabor al partido, pues es un duelo que se siente diferente a pesar de las circunstancias.



"Los aficionados esperaban que Tigres y Rayados estuvieran en los primeros puestos, pero creo que eso no le quita sabor al clásico, un clásico se siente diferente y ambos tenemos la necesidad de ganar".



Por último, 'El Chaka' mencionó que el clásico regio es un clásico que se vive diferente por lo que espera que ambos equipos salgan a la cancha a demostrarlo.



"Se vive diferente el clásico aquí en Monterrey, entonces mañana tenemos que salir a demostrarlo", culminó.