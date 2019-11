El mexicano que devuelve medallas de la 2da guerra mundial a los rusos

Durante los últimos 14 años el mexicano Eduardo Cruz busca y compra las medallas soviéticas de la época de la II Guerra Mundial y las devuelve a los familiares de los soldados a quien pertenecían o a los gobiernos y museos del país del origen. Asegura que no consigue dedicar mucho tiempo a este proyecto, sin embargo, el Gobierno ruso no lo ve así.El 1 de noviembre, el Embajador de la Federación de Rusia en México, Víctor Coronelli, entregó a Eduardo la medalla en memoria a los Héroes de Patria, otorgada por el ministro de la Defensa ruso, Serguéi Shoigú, por haber salvado 16 condecoraciones que ya regresaron a su país."Varias decenas de personas trabajan en México junto con Eduardo en la organización Llama eterna (Véchni Ogón), absolutamente gratis y desinteresadamente. Y eso es un trabajo enorme que por supuesto merece respeto. En reconocimiento a sus logros, hoy le hemos otorgado la medalla del Ministerio de Defensa, una de las pocas cosas con las que podemos darle las gracias", comentó a Sputnik el jefe de la misión diplomática.El embajador ruso subrayó que en el trabajo que realiza Cruz lo más difícil no es conseguir comprar las condecoraciones, sino encontrar a personas a quien realmente pertenecen o pertenecían."Lamentablemente, no siempre es posible localizar a los herederos, a nietos y bisnietos, y en estos casos entregan los galardones a la embajada, y nosotros ya los enviamos a la Administración del Presidente", añadió.Esta vez Eduardo Cruz entregó a la misión diplomática unas 20 medallas con la documentación, y pronto pondrán rumbo a Moscú.Llama eterna surgió a partir de la historia familiar de una amiga rusa, Ekaterina Nóvikova, del joven joyero de Guadalajara."Siempre me fascinaba la historia y tuve oportunidad de conocer a los ciudadanos rusos por mi trabajo. En alguna ocasión me invitaron a alguno de sus domicilios y tenían un pequeño altar de memoria de sus familiares, hubo algunas medallas, me pareció muy interesante la historia y me comentaron que les parece triste que algunas de ellas iban yendo a México sin control", relató a Sputnik Eduardo.Fue así como comenzaron a rescatar las condecoraciones soviéticas que llegaron al continente norteamericano desde Rusia, pidiendo a sus conocidos que les avisaran si en algún lugar encontraban una reliquia parecida.Ahora son 40 personas: 35 hispanohablantes y cinco rusos. "Los que adquirimos somos mexicanos, porque a los rusos les hacen pagar más o no les quieren vender. Es por eso que tenemos una rama de puros mexicanos latinos y por otro lado una rama de rusos que comprenden español", explicó.Eduardo comentó que primeramente pagaban por las investigaciones para encontrar los herederos de medallas, "porque no teníamos la estructura, no teníamos el libro con el que guiarnos, todo fue a base de prueba y error".Ahora, entre otros, les apoyan los miembros de la organización rusa Vympel, que se dedican a buscar la información en los archivos estatales y locales a través de los documentos oficiales que se venden junto con las medallas, y a contactar con los familiares de los soldados de las condecoraciones que encuentran.