‘El Mijis’ a Fox: hay que ser un hijo de pu#¢ para burlarse

Hay que ser muy fanático o un HDP para burlarse de la situación.



Si piensa que nunca debieron llevar a cabo la detención o no debieron liberarlo, tiene serios problemas.

Lo primero fue en el deber de hacer justicia y lo segundo por la necesidad de que no murieran más inocentes. https://t.co/T65cpm0XTM — El MIJIS (@mijisoficial) October 18, 2019

El diputado local,, criticó el mensaje del expresidentesobre los hechos violentos enEl legislador deseñaló que burlarse de una situación así es para alguien que es muy fanático o un ‘HDP’.Consideró que Fox tiene serios problemas si piensa que no tuvieron que detener a Ovidio Guzmán, o eventualmente liberarlo.“Si piensa que nunca debieron llevar a cabo la detención o no debieron liberarlo, tiene serios problemas.Lo primero fue en el deber de hacer justicia y lo segundo por la necesidad de que no murieran más inocentes”, escribió en esta red social.El pasado 17 de octubre el expresidente Vicente Fox fue duramente criticado en redes sociales después de sus comentarios acerca de la balacera en Sinaloa.Luego de los enfrentamientos que se dieron después de la detención del hijo de “, Fox aludió a comentarios realizados por el presidente“Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a la autoridad en Culiacán que se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo, que vive feliz, feliz, feliz”, escribió el expresidente.Ante ello, varios usuarios que reprocharon a Fox la fuga de prisión del narcotraficante mexicano durante su sexenio, por lo que no podía opinar.