‘El Mijis’ acusa que lo retiraron de comisión por promover aborto legal

He propuesto los temas más progresistas, sensibles y menos rentables políticamente; incluso, casi me matan!



Toca al #aborto y “casualmente” en la JUCOPO arreglan mi salida de la Presidencia de la Comisión de DDHH



Así la política en SLP; pero aunque me tumben no me callarán! — El MIJIS (@mijisoficial) 25 de octubre de 2019

El diputado local de San Luis Potosí,, conocido como, acusó que el arreglo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, para retirarlo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, se debe a las propuestas relacionadas con elque ha impulsado.La propuesta sobre destituir a “El Mijis” fue aprobada por acuerdo de laen la sesión del pasado 23 de octubre, de ser aprobada por el pleno del Congreso, su suplente sería, quien se ha manifestación contra la despenalización del aborto en la entidad.A través de su cuenta de Twitter, el legislador local señaló que expresa su iniciativa sobre el aborto y “casualmente en la Jucopo arreglan mis salida de la Presidencia de la Comisión de DDHH”; aunque advirtió que no lo podrán callar.Finalmente el diputado refirió que el aborto no es un tema rentable, pues de ser así “todos los promoverían”, sin embargo no lo hacen, desde su punto de vista.Por su parte, la Jucopo argumentó que su decisión se basa en las quejas contra “El Mijis” por ausencias a las sesiones, pues refirieron que es el que más faltan tiene y la Comisión de Derechos Humanos es la que menos actas de actividades ha publicado.