El nuevo avión de ‘Star Wars’ está listo para conquistar el cielo

United Airlines se une al próximo estreno de ‘Star Wars: the rise of skywalker’ adaptando uno de sus aviones como si fuera de otra galaxia.La última película de la saga de Star Wars tendrá un cierre de otra galaxia. La aerolínea United Airlines se unió a Disney para transformar su Boeing 737-800 con elementos de la cinta que se estrenará el próximo mes de diciembre, y que tendrá a bordo excelentes experiencias para fanáticos de las películas.Tal como se anunció unas semanas atrás, el avión alusivo de la saga comenzará sus viajes a partir de este mes de noviembre, un mes antes del estreno de la próxima, y última cinta, ‘Star Wars: the rise of skwalker’.Sus pasajeros podrán tener una experiencia de otra galaxia, al menos desde los cielos. Quienes sean los afortunados viajeros en el avión con los impresos de Star Wars accederán a experiencias relacionadas con la película: los pasajeros tendrán un kit con amenidades de la cinta, además, la aerolínea presentará los videos de seguridad acompañados con algunos de los personajes emblemáticos.