El poeta español Joan Margarit gana el Premio Cervantes 2019

Madrid.- El poeta español Joan Margarit, que ha desarrollado su obra en catalán y castellano, es el ganador del Premio Cervantes 2019, el más prestigioso de las letras en español, anunció este jueves el ministro de Cultura de España, José Guirao.



El premio a este autor y también arquitecto le fue atribuido "por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador", dijo Guirao en Madrid al lado de la poeta uruguaya Ida Vitale, ganadora del Cervantes el año pasado.



"Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría", añadió el ministro, citando las motivaciones del jurado.



El poeta catalán es autor de una importante obra, que incluye títulos como "Estación de Francia" (1999), "Joana" (2002), "Misteriosamente feliz" (2008), o "Para tener casa hay que ganar la guerra" (2018).



Esta última es una autobiografía en prosa sobre la infancia y primera juventud de este autor, nacido en 1938 en el pueblo catalán de Sanaüja, al pie de los Pirineos, durante la Guerra Civil española (1936-1939).



"Yo soy un caso muy especial (...) de un personaje que teniendo una lengua materna, el catalán, nace en medio de una guerra civil monstruosa", y "me encuentro con un señor llamado Francisco Franco que a patadas me pone el castellano", dijo en un homenaje a comienzos de mes en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, refiriéndose a la prohibición del catalán en las instituciones durante la dictadura.



"Este castellano no se lo pienso devolver ahora, porque ahora tengo dos lenguas, dos lenguas casi casi igual de manejables por mí", aunque "la materna es una sola, no pueden ser dos".



El año pasado, la editorial Austral lanzó una versión bilingüe de sus obras completas, "Todos los poemas (1975-2015)", de casi mil páginas, y este año el poeta publicó también "Una mujer mayor", ilustrado por la portuguesa Paula Rego.



El Cervantes, dotado con 125 mil euros, es el segundo gran premio que recibe en 2019 este poeta catalán de 81 años, merecedor en mayo del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante galardón de este género en español y portugués.



Este premio tiene a su vez una dotación de 42 mil 100 euros, e incluye la edición de un poemario antológico.



CON ANTOLOGÍA EN INGLÉS



En el ámbito de la literatura catalana se le han concedido igualmente los premios más destacados, entre ellos el Carles Riba de 1985 o el Premio de la Crítica Serra d’Or de 1982, 1987 y 2007.



Además, cuenta con un una antología de su obra en inglés, "Tugs in the Fog".



Margarit, catedrático de cálculo de estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ejerció durante décadas la arquitectura.



Lo hizo en un estudio barcelonés que entre otros participó en el diseño, cálculo y dirección de obra del templo de la Sagrada Familia, del celebrado Antonio Gaudí.



El premio Cervantes lo recibirá de manos de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una ceremonia solemne prevista para abril en Alcalá de Henares, ciudad natal del autor de Don Quijote de la Mancha.



La ganadora del Cervantes el año pasado fue la uruguaya Ida Vitale. Una decisión que rompió la tradicional alternancia entre autores españoles y latinoamericanos, ya que en 2017 el vencedor fue el nicaragüense Sergio Ramírez.



El anterior ganador español, en 2016, fue el también catalán Eduardo Mendoza, novelista.