El PRI no apoyará ley de amnistía de AMLO: Ruiz Massieu

“No (la vamos a apoyar) como está planteada hasta ahora. No es un mecanismo para empoderar a la ciudadanía, respecto de un control sobre el gobierno, ni un control parlamentario sobre el gobierno, como existe en otros países”, destacó.

Losno apoyarán una iniciativa de amnistía que beneficie a criminales, integrantes de la delincuencia organizada, de narcotráfico o que sean responsables de delitos de alto impacto como secuestro y extorsión, advirtió la senadoraEn entrevista con, la expresidenta nacional del Revolucionario Institucional dijo que analizar los términos en que el presidenteenvíe su iniciativa al Congreso de la Unión en la materia, la cual forma parte de los asuntos señalados como prioridad del Ejecutivo para este segundo año de sesiones en el Congreso.Agregó que, en todo caso, habría que tomar en cuenta, que no representen un peligro para la sociedad, entre ellos algunos primodelincuentes, que sean parte de grupos vulnerables, concretamente indígenas, pero, destacó, “vamos a esperar a conocer la iniciativa del presidente”.Sobre la intención de aprobar la revocación de mandato, la senadora priista comentó que sus compañeros de partido “de ninguna manera” la van a apoyar.En este caso concreto explicó que se trata de una iniciativa que más que unaparece que se pretende utilizar para ratificar un mandato.Asimismo, indicó que, de legislarse en la materia, lo primero que debe cuidarse es que no puede concurrir con ninguna elección, porque generaría distorsión, ventaja e inequidad en la competencia en favor del gobierno y su partido. Además, debe quedar perfectamente claro que es algo que no lo puede pedir el Ejecutivo, ni el federal, ni los estatales, como está planteado.