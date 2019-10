El proceder de AMLO, absurdo y dictatorial: PAN

Saltillo, Coah.- De manera absurda, antidemocrática y a todas luces revanchista, los senadores de Morena pretenden desaparecer los poderes y dar un golpe de Estado en Guanajuato y Tamaulipas, gobernados por Acción Nacional, partido que critica las fallas de Andrés Manuel López Obrador.



Gerardo Abraham Aguado Gómez, diputado panista, explicó que los senadores argumentan índices de inseguridad, pero se trata de una propuesta encargada desde Palacio Nacional por AMLO para eliminar, conforme a las ideas absurdas y dictatoriales que han caracterizado su gobierno, al único partido que es oposición verdadera de su mal gobierno.



“Su pésimo desempeño nos tiene a las puertas de una eventual crisis financiera que no vemos desde el famoso ‘error de diciembre’, y que nos tiene sumidos en la mayor era de violencia que México haya conocido, superando ya por mucho, las cifras y las épocas que el Presidente y sus seguidores más fervientes criticaron en el pasado”.



A esto se suma la crisis sanitaria en que tiene a los mexicanos, debido a sus infames e irracionales recortes presupuestales en materia de salud, enfatizó.



También, nos convirtió en el Muro Virtual de Donald Trump, accediendo a todos los caprichos del Presidente de Estados Unidos en materia migratoria, transformando a la Guardia Nacional en la “SS” anti-inmigración de México, para contener el flujo de migrantes en la frontera sur.



Y de paso, señaló, donó millones de pesos a naciones de Centroamérica, mientras que en México recortó los presupuestos a salud, el campo, el deporte, las estancias infantiles y a los indígenas.



“El Presidente, todos lo saben, es altamente intolerante a la crítica, aunque sea constructiva. Se desquicia y pierde la razón cuando es enfrentado a la verdad de los hechos, siendo su única defensa descalificar torpe e infantilmente a quien, con pruebas en la mano y con argumentos fundados y racionales, le haga ver sus graves errores, o peor aún, lo desmienta”.



“Llamar conservadores, fifís y mafia del poder a quien no está de acuerdo con él, es el máximo nivel de debate, de contraste de ideas que se puede esperar de su estrecha mente y visión como político y gobernante”.



Aguado Gómez aseguró que en Tamaulipas y Guanajuato, se tiene crecimiento económico, mejores sistemas de salud, inversiones, desarrollo democrático y social, incluyente y responsable, y no un desarrollo social dedicado a la compra de votos y conciencias, como el gobierno de AMLO.



Por eso, arremete por medio de sus senadores, intentando dar un burdo, descarado, infantil y bastante desesperado “golpe de estado” contra dos gobiernos locales emanados de Acción Nacional, sostuvo.



“Lamentable que los senadores de Morena escupan para arriba, y que pretendan ver la paja en el ojo ajeno”.



El diputado afirmó que AMLO es incapaz de debatir y contrastar ideas, de consensuar planes y proyectos con la oposición; no respeta la democracia, a las instituciones y organismos autónomos, y da una interpretación perversa a la Constitución Mexicana.