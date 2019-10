El secretario de Hacienda propone aumentar la edad de jubilación

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, consideró necesario aumentar la edad de retiro de los trabajadores para que los mexicanos accedan a una pensión digna.



“Para que los trabajadores tengan pensiones más dignas se necesita que se contribuya más a lo largo del periodo del trabajo, y eso se puede hacer de diversas formas: una, que se ahorre más, o puede ser que haya mayor ahorro voluntario o que en algún momento se pudiera considerar por alguna razón un aumento en la edad de retiro”, señaló tras participar en la Cuarta Convención Nacional de Afores.



Añadió: “No vamos a poder llegar a una solución sobre eso si no la construimos entre todos. Eso quiere decir que vamos a tener que trabajar nosotros con los fondos de pensiones, con los propios trabajadores y con los organismos empresariales, y esa va a ser parte de la agenda que vamos a estar discutiendo en el próximo año, año y medio”.



En materia de pensiones, aseguró, el gobierno va de una manera “muy disciplinada”.



De acuerdo con el encargado de las finanzas públicas del país, para la gran mayoría de los trabajadores mexicanos –los cuales no están en el sector formal– ha sido muy importante la distribución de la pensión universal, al tiempo que el gobierno inició con una serie de acciones para garantizar un mayor ahorro, como la disminución de las comisiones, “lo cual va a incrementar a lo largo del tiempo en alrededor de 100 mil millones de pesos más para los trabajadores”.



Por otra parte, apuntó, se está cambiando la regulación para permitir que los fondos de pensiones tengan un sistema de inversión más adecuado, “pero nos van a quedar una serie de tareas en el tintero que vamos a tener que construir con todos”.



Prosiguió: “El único propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores, en un sentido estricto, el ahorrar más en algún periodo significa transferir consumo de hoy a consumo después. Si los trabajadores no lo consideran adecuado es finalmente su retiro. No vamos a hacer ninguna medida de éstas si no es consensuada con los trabajadores”, advirtió.