El selfie que reveló que fue robada cuando era una bebé

"Yo respondí, '¿por qué?, ¿me estás espiando en Facebook?", dice Miché.



"Creía tanto en la madre que me crió, creía que ella nunca me hubiera mentido, especialmente sobre quién soy y de dónde vengo", cuenta Miché. "Así que pensaba que la prueba de ADN iba a ser negativa".



"Me senté conmocionada", dice. "Mi vida estaba fuera de control".

"Pude ver el estrés en su cara, pude ver sus ojos rojos y realmente me asusté", cuenta Miché.

"Mi padre era suave y gentil", dice Miché. "Es mi roca, mi héroe, mi papi, es el hombre. Y allí estaba este otro hombre haciéndolo ver como un niño pequeño, mientras decía: 'no, no hice eso. Miché es mi hija, ¿cómo puede no ser mi hija? Yo no fui parte de eso'".

"Ella vino con tanta fuerza, una invitación tan poco pedida, tanto sufrimiento y mucho dolor... Pero Zephany es la verdad y Miché, la chica de 17 años que yo solía ser, era una mentira. Así que me las arreglé para equilibrar ambos nombres. Puedes llamarme Zephany o Miché, está bien".

En abril de 1997, una mujer vestida con un uniforme de enfermera salió de un hospital de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, llevándose a una bebé de tres días de nacida de la sala de maternidad mientras la madre de la niña dormía. Fue solo por azar que, 17 años más tarde, la descubrió su verdadera familia.

Era el primer día de clases en la Escuela Secundaria Zwaanswyk y el comienzo del último año de Miché Solomon.

Ese día de enero en 2015, un grupo de estudiantes exaltadas rodearon a la joven de 17 años para decirle que había una nueva alumna, Cassidy Nurse, que era tres años menor que ella pero que era casi idéntica a Miché.

Al principio, Miché no pensó mucho en ello. Pero cuando las dos se encontraron después en el corredor, Miché dice que sintió una conexión instantánea que no pudo explicar.

"Era como si la conociera", dice. "Daba miedo. No podía entender por qué me sentía así". No podía entender por qué me sentía así".A pesar de la diferencia de edad, Miché y Cassidy comenzaron a pasar mucho tiempo juntas."Yo decía, '¡hola, hermana pequeña!', ella decía, '¡hola hermana grande!'. A veces íbamos al baño juntas y le decía, 'déjame cepillarte el cabello, deja que te ponga brillo labial'".Cuando alguien preguntaba si ambas eran hermanas ellas bromeaban: "No sabemos, quizás en otra vida".Entonces un día las dos se tomaron un selfie juntas y la mostraron a sus amigos. Alguien le preguntó a Miché si estaba segura de que no era adoptada. "¡No, estás loco!", respondía.Cuando mostraron ela la madre de Miché, Lavona, ella también comentó lo idénticas que eran las jóvenes.Michael, el padre de Miché, dijo que conocía a la nueva amiga de su hija: el padre de Cassidy tenía una tienda de dispositivos eléctricos donde él a veces compraba.Pero los padres de Cassidy, Celeste y Morne Nurse, le dijeron a su hija que le preguntara a Miché si ella había nacido el 30 de abril de 1997.Cassidy le aseguró que no la estaba espiando, que sólo quería saber cuándo había nacido. Así que Miché contestó que sí, que había nacido el 30 de abril de 1997.Semanas después, inesperadamente llamaron a Miché a la oficina del director, donde dos trabajadores sociales estaban esperando.Le contaron a Miché una historia sobre una bebé de tres días de nacida llamada Zephany Nurse, quien había sido secuestrada del hospital Groote Schuur hacía 17 años y nunca había sido encontrada.Miché escuchó la historia sin saber por qué se la estaban contando. Entonces los trabajadores sociales le explicaron que había evidencia que sugería que Miché podría ser la niña que habían secuestrado hacía tantos años.Miché les explicó que ella no había nacido en el hospital Groote Schuur, que había nacido en el Hospital Retreat a unos 20 minutos de distancia. Eso era que lo decía su certificado de nacimiento, les dijo.Pero los trabajadores sociales contestaron que no había registro de que ella hubiera nacido allí.Pensando que tenía que ser un terrible error, Miché acordó someterse a una prueba de ADN.Pero las cosas no salieron como ella esperaba. Los resultados mostraron indiscutiblemente que Miché Solomon y Zephany Nurse, eran la misma persona.La historia de la bebé robada, ahora una joven, que había sido encontrada por casualidad casi dos décadas después, acaparó titulares en Sudáfrica y alrededor del mundo, y la vida de Miché cambió de inmediato.Se le dijo que no podría regresar a su casa. Faltaban tres meses para que cumpliera 18 años y se le permitiera tomar sus propias decisiones. Por ahora tenía que quedarse en un refugio.Entoncesrecibió más noticias devastadoras., la mujer que la había criado y que creía era su madre, había sido arrestada."Eso me destrozó", recuerda. "La necesitaba. Necesitaba preguntarle por qué, ¿qué estaba pasando?. Me abrumaba saber que yo le pertenecía a alguien más".Miché estaba presente cuando el esposo de Lavona, Michael, el hombre que Miché consideraba su papá, fue interrogado por la policía.La policía quería saber si él había sido parte del plan de secuestro.La policía nunca encontró evidencia de que Michael Solomon supiera que Miché había sido tomada de sus padres biológicos sin permiso y fue liberado.Michael dice que Lavona había estado embarazada. La policía quería saber si él había sido parte del plan de secuestro.

"Mi padre era suave y gentil", dice Miché. "Es mi roca, mi héroe, mi papi, es el hombre. Y allí estaba este otro hombre haciéndolo ver como un niño pequeño, mientras decía: 'no, no hice eso. Miché es mi hija, ¿cómo puede no ser mi hija? Yo no fui parte de eso'". Miché Solomon sorprendentemente ha elegido mantener el nombre con el que fue criada en lugar del nombre con el que nació.

A pesar de la catástrofe psicológica de descubrir que la mujer que la crió en realidad la había robado, de alguna manera ha hecho las paces con sus dos identidades.

"Creo que odié a Zephany al principio", dice Miché.

La historia de Miché se cuenta en el libro Zephany: Two mothers. One daughter de Joanne Jowell.