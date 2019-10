El simple error en una entrevista de trabajo que evita que te contraten

Es cierto que, cuando vas a una entrevista, tu trayectoria es de los factores más importantes para determinar si te dan un trabajo o no. Pero, aunque no lo creas, resulta que. Incluso podría importar más que el lugar donde estudiaste o tu apariencia, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa de coaching para buscadores de empleo,En dicho estudio, la compañía descubrió que hay un defecto de personalidad que podría echar abajo cualquier oportunidad de que obtuvieras el empleo y este es:Irónicamente, cuando se les preguntó a los empleadores qué rasgos de personalidad les parecían más atractivos, calificaron la ‘confianza’ como la segunda más importante.Por eso, al parecer, debes equilibrar los niveles de confianza para no ser percibido como un fanfarrón durante la entrevista.Es decir que sí debes hablar de tu experiencia y logros, pero sin parecer que eres arrogante, ya que estode conseguir el trabajo.Para ayudarte, a continuación, te compartimos tres formas en que puedes moderar tu exceso de confianza.Si estás muy nervioso, podrías tener los nervios descontrolados y en estos casos es posible que intentes compensar este nerviosismo con exceso de confianza y parecer arrogante sin que siquiera te des cuenta. Así que mantente tranquilo.Recuerda que en una entrevista se espera que hables sobre tus habilidades con confianza, sólo toma en cuenta que es la forma en que comunicas dichas habilidades lo que marca la diferencia.Una clave de esto es ser específico. En lugar de decir algo muy general como “Soy un experto en marketing”, mejor menciona algo que compruebe que eres muy bueno en un área específica, como algún premio que hayas ganado o los números de ventas que hayas obtenido.Debes olvidarte de la falsa molestia cuando busques un trabajo, porque el punto es dar a conocer tus logros más importantes para que te vean como la mejor opción. Sin embargo, debes tener cuidado en no exagerar tus habilidades o tomar el crédito tu solo cuando un trabajo se hizo en equipo.Esto podría hacerte ver como un fanfarrón, y hasta podrías perder credibilidad con lo que dices, ya que pensarás que estás exagerando.En su lugar, reconoce el trabajo que hicieron los otros miembros del equipo en algún proyecto y explica la contribución que tú hiciste para tener esa victoria.