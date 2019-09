El ‘Tata’ busca romper marca del ‘Chepo’ y Osorio

Ciudad de México.- Gerardo ‘Tata’ Martino tomó el mando de la Selección Mexicana a principios de este año y desde entonces ha dirigido 11 partidos de los cuales tiene 10 victorias y un empate, por lo que todavía no conoce la derrota con el tricolor.



La mayor marca de partidos invictos desde su debut con la selección la tiene José Manuel ‘Chepo’ de la a Torre el cual conoció la derrota hasta después de 15 partidos donde cayó ante Brasil 2-1.



‘Tata’ tratará de seguir con el invicto esta noche cuando enfrente a Argentina, pero hagamos un repaso con los últimos técnicos de la selección, no se nombraran los interinos ya que su marca de partidos es muy corta.



En esta década la selección ha estado al mando de 4 técnicos estables, Martino lleva una marca de 10 ganados, 1 empate y 0 derrotas, con 29 goles a favor y 9 goles en contra, además de conseguir la Copa Oro el pasado mes de Julio. ‘Chepo’ de la Torre dirigió 47 partidos, consiguió 27 victorias, 12 empates y 8 derrotas, con 84 goles a favor y 36 en contra, consiguiendo la Copa Oro en 2011; con estos números tuvo una efectividad del 65.96%.



Su sucesor, Miguel Herrera dirigió 36 partidos, consiguió 18 victorias, 11 empates y 7 derrotas, con 62 goles a favor y 30 en contra, también consiguió salir campeón de una manera muy polémica en la Copa Oro 2015, efectividad del 60.19%.



Por ultimo tenemos al entrenador con más efectividad en esta década, el cual fue el colombiano Juan Carlos Osorio con 52 partidos dirigidos logró 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas, con 76 goles a favor y 46 en contra, a pesar de disputar la Copa Oro y la Copa Confederaciones en 2017 no salió campeón de ningún torneo pero tuvo una efectividad del 69%, aunque era muy cuestionado, sus números lo avalan, siendo al que mejor le fue en esta década.



Se espera que Gerardo Martino esté durante todo el proceso de México hacia Qatar 2022 y mejorar los números que dejó Osorio.