El ‘Tinder’ de Facebook es todo un éxito

Estados Unidos.- La red social más famosa del mundo tendrá la modalidad para los usuarios de Facebook , integrar su cuenta de Instagram con el perfil de citas de esta red y agregar seguidores de Instagram a sus listas de Secret Crush.



Aunque Facebook Dating fue revelado desde 2018 y ya tiene unos meses disponible en nuestro país, en las últimas horas se anunciaron novedades, junto con el lanzamiento en Estados Unidos.



La empresa tecnológica menciona que el propósito de esto es para que los usuarios puedan explorar posibles relaciones románticas dentro de su círculo de amigos; pero esta actividad no será pública en los perfiles.



La empresa agregó que la actividad de citas no aparecerá en sus perfiles o flujo de noticias debido a que las acciones del propietario de Tinder, Match Group, habrían caído un 6 por ciento por las noticias, mientras que las del grupo matriz de Match, IAC, perdían más del 3 por ciento.







Facebook tiene como pronóstico de lanzamiento a comienzos del 2020 el servicio de citas en Europa



Solo son 20 países donde está disponible actualmente está modalidad, donde los usuarios deciden quién puede ver su perfil de citas.



En 2018 se lanzó esta nueva modalidad de citas virtuales donde se presentaba la función de Facebook identificada como Dating, una herramienta de la red social se muestra con un símbolo en forma de corazón.



El fundador de Facebook Mark Zuckerberg en ese momento anunció que esta herramienta ayudaría a crear relaciones más sólidas



“Esto va a ser para construir relaciones reales a largo plazo, no solo aventuras”, explicó en mayo Mark Zuckerberg cuando anunció las novedades de la firma.



A su vez el creador de esta famosa red social mencionó anteriormente que esta herramienta de citas ofrece seguridad a los usuarios.



«Pensando en la privacidad y seguridad de los usuarios» dijo Mark Zuckerberg