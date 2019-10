El Tri celebra con la raza Medio Siglo Rocanroleando

Ciudad de México.- “¡Viva México y que viva el rocanrol!”, fue el grito de “guerra” con el que la raza capitalina se puso a modo para celebrar con El Tri, Medio Siglo Rocanroleando.



Con homenajes a José Alfredo Jiménez y José José, la banda mexicana puso fin, la noche del sábado, a dicha gira en la Arena Ciudad de México, lugar al que acudieron grandes invitados.



Tonatiuh El Hombre Orquesta, la Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, Pocholo, Cirilo, Víctimas del Dr, Cerebro, Flor Amargo, La Tremenda Korte, Charly Montaña y Ruben Albarrán, entre ellos.



“La raza más chida” comenzó a bailar pasadas de las 21:00 horas y Alex Lora no dudó en entonar el Himno Nacional, seguido de “Todo por el rocanrol”, “Oye” y “Santa Martha”.



La velada recién iniciaba, y hubo canciones para los “chilangos” e “inmigrantes”, al tiempo que Alex Lora gritaba que la fiesta seguiría “Hasta que el cuerpo aguante”.



Con la Auténtica Santanera, “La boa” resonó al ritmo del rocanrol para después rendirle homenaje a José Alfredo con “El Rey”, “Vino y mujeres” y “El último trago”.



Para el cumpleaños 51 del Tri, el escenario se convirtió en ring y la banda disfrutó de una breve función de lucha libre con “Se necesita valor” de fondo.



La Arena retumbó con los brincos y baile de la raza, que además acompañaba con las palmas cada que Lora se los pedía, sin embargo, la melancolía llegó cuando el músico recordó a José José, fallecido el 28 de septiembre y a quien rindió tributo con “El triste”.



El Tri siguió rocanroleando con un popurrí mexicano, “Tu mamá no me quiere”, “Todo me sale mal”, “Pobre soñador”, “Triste canción de amor” y “ADO”, por mencionar algunos.



Para conmemorar medio siglo en la industria, el grupo presentó su memorabilia que incluía desde fotografías de la décadad de 1960 y portadas de casetes, hasta guitarras pintadas a mano.