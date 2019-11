Elda ya no quería ir a la escuela: abuelita

“Yo le pregunté si tenía algún problema en la escuela-, ella sólo respondió que ya no quería ir, una maestra tenía mucha comunicación con ella, pero tampoco ha sabido nada de la menor de edad”.



“Yo cerré la puerta y apagué la luz, me regresé a mi casa y ella esperó que apagara la luz, al día siguiente no la encontramos, se llevó el celular de su mamá y no entran llamadas, sólo queremos saber que este bien, que regrese, no le vamos hacer nada, sólo que se comunique, queremos saber dónde está”, mencionó.



“Estamos muy tristes, mi hija se hace la fuerte, pues es la única hija que tuvo, no tiene hermanos y nosotros la hemos cuidado, porque el papá nunca se hizo responsable de su manutención, él vive en Nava y su madre es quien ha trabajado para sacarla adelante, su último trabajo fue en la frutería en el área de salchichonería, ahora se dedica a buscarla y sus compañeras de trabajo le compran tamales o lo que venda para que pueda seguir la huella donde pueda estar.

El día de hoy cumple un mes de no localizar a Elda Graciela Obregón Castilleja de 14 años de edad, días atrás de su desaparición, la niña le comentó a su abuela que no quería regresar a la Secundaria Técnica 85, no especificó los motivos.La menor de edad le dijo a su abuela Elda Ramos, que ya no la mandara a la escuela, no insistiera y pese a que su familiar le preguntó el motivo no quiso expresarlos, dejando incertidumbre entre sus abuelos y madre.La abuela comentó que han sido semanas de desesperación de no tener conocimiento de su nieta, han visitado a sus compañeros de clase y amigos de la escuela y nadie la ha visto, desconocen qué le pasó.La menor era muy apegada a sus abuelos maternos, ellos la criaron y la cuidaron desde pequeña, pues sus padres se divorciaron cuando tenía un año de edad y su madre salió a trabajar y la niña se quedó bajo el cuidado de doña Elda.Desde hace dos meses Elda empezó a convivir más con su mamá y se quedaba a dormir en el cuarto con ella, pero ese día Erika Margarita Castilleja se fue a una fiesta con sus amigas y la niña se quedó en su casa a un lado de la vivienda de sus abuelos.A la 23:00 horas su abuela le solicitó que la apoyara con su abuelo que se encuentra discapacitado y luego le dijo que se fuera a dormir, pero la acompañó para cerciorarse que se quedara en su cuarto, la abuela relató que ese día le cerró la puerta y se fue a dormir a su casa, al día siguiente su hija quien andaba en una fiesta se percató de la desaparición de la menor de edad.Elda es alta, morena y de un carácter fuerte, no se enojó con su madre, al contrario, eran más unidas y se iban juntas a dejar los abonos en Coppel y a cobrar los abonos de los zapatos que vendían.