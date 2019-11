Elsa y Ana buscan respuesta en Frozen 2

“Mejor que la primera (...) Disney ha hecho lo imposible: una espectacular secuela musical animada”.

The New York Post

“Una de las visiones más atrevidas del futuro del cine Disney, apoyada por una magnífica animación y un puñado de canciones que ya son un clásico instantáneo”.

IndieWire

“Lleva aún más allá su temática sobre el poder de las mujeres (...) Muestra lo que significa tener el corazón en el sitio correcto”.

Variety

Han pasado casi seis años de que lay su gélido encanto cautivó al mundo al ritmo dey ahora, enestá de regreso junto con Anna y toda la tropa de personajes que deleitaron a la audiencia mundial, para encontrar respuestas sobre su lugar en el mundo.En la dirección de esta esperada secuela, que arriba este viernes a las pantallas mexicanas, repite el tándem conformado por Chris Buck y Jennifer Lee, quienes ahondan en las historias de las encantadoras Anna y Elsa como el origen de los poderes de esta última.Elsa, en compañía del muñeco de nieve Olaf, el reno Sven y el repartidor de hielo Kristoff buscarán resolver los problemas que aquejan al pueblo de Arendelle.La cinta original, estrenada el 27 de noviembre de 2013, fue el largometraje animado número 53 de Walt Disney Animation Studios y gracias a su recaudación de más de un millón de dólares, el equipo creativo comandado por Chris Buck, Jennifer Lee y Peter Del Vecho se aventuró en la creación de esta secuela, cuya trama se sitúa tres años después de que Elsa asumió el cargo de reina de Arendelle y Anna encontró el amor en Kristoff.La cantante Idina Menzel, quien interpretó el popular tema Let It Go, considera que Frozen 2 posee la capacidad de empoderar a chicas y chicos de todas las edades de la misma manera.En 2016 el equipo creativo de Disney comenzó a trabajar en la segunda entrega, para lo cual se embarcaron en sus conocidos viajes de investigación, y en países como Noruega e Islandia lograron conseguir los escenarios idóneos para la creación de una historia en la que su protagonista tendrá que enfrentarse a la fuerza de los cuatro elementos.La canción Let It Go la hizo acreedora de un Oscar y un Grammy.Frozen: Una Aventura Congelada ganó en el Oscar como Mejor Película de Animación.