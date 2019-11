Emiten alerta en 9 estados por robo de cilindro con gas cloro

#BoletínDeAlerta por robo de cilindro con #GasCloro

Número de Identificación ONU: 1017 Cloro

Nivel de Riesgo: Alto

Esta sustancia es tóxica y puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel. pic.twitter.com/EBSVeSln5U — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 10 de noviembre de 2019

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió unde la República por elEl tanque de gas cloro se hallaba en un pozo de la Junta Municipal de Agua, Potable y Alcantarillado deSe trata de unutilizado para potabilizar el agua. Es de color plata y número de serie 615087. Estaba al 20 por ciento de su capacidad.Mientras las policías estatal y 46 municipales de Guanajuato realizan la búsqueda del tanque, la CNPC extendió el alertamiento a los estados de Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México e Hidalgo.En caso de localizar el cilindro, se exhorta a no manipularlo y alejarse de inmediato del mismo, dado queque puede absorberse en el cuerpo mediante su inhalación.Causa lagrimeo dado que es una sustancia corrosiva.Aunque no es combustible, facilita la combustión de otras sustancias que. En caso de llegar a esto, no se debe utilizar agua para extinguir el fuego, sino un extintor.