Emma Coronel se ‘lava las manos’ con ’El Chapo’

“La mayor parte del tiempo trato de ser positiva y no engancharme en lo que ya pasó, ya no podemos hacer nada por él”, comentó en el episodio de la serie.



“Estoy muy emocionada de empezar este proyecto porque fue una idea que tuvimos cuando todavía estaba libre, estoy tratando de hacer lo que él quería”, dijo.



“A veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor, yo me considero una mujer normal, pero me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacar, entonces es cuando dices: ‘no puedo hacer esto’”, relató.



Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que trata de ser positiva ante la situación que vive el ex líder del cártel de Sinaloa, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.Durante su participación en el reality show de VH1, Cartel Crew, la ex reina de belleza explicó que la sentencia que las autoridades estadunidenses dictaron es inapelable, por lo que no hay nada más que hacer y el capo deberá permanecer en la cárcel de máxima seguridad.Por otra parte, Coronel dio a conocer que llevará a cabo algunos proyectos en los que trabajó junto a su esposo cuando él aún estaba en libertad y el primero es el lanzamiento de una línea de ropa que llevará el nombre del narcotraficante.Emma Coronel debutó en el reality en donde muestran cómo es la vida de los familiares de algunos de los narcotraficantes más influyentes y su intento por alejarse de la delincuencia.