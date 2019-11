Emma Watson asegura que está en una relación consigo misma

“[…] si no tienes un bebé y tienes 30 años y no estás un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o si aún lo estás averiguando, hay una gran cantidad de ansiedad”, afirmó.



“Estoy muy feliz, me tomó mucho tiempo, pero estoy muy contenta [al estar sin pareja]. Yo lo llamo ser pareja conmigo misma.”, afirmó la actriz.



La actriz británicamencionó en una entrevista que se siente contenta de ser su propia pareja.Ante la versión local de la revista Vogue, Emma Charlotte Duerre Watson, nombre completo de la artista, afirmó que al acercarse su cumpleaños número 30 se sentía “estresada y ansiosa” por no haber conseguido algunos objetivos en su vida.En la entrevista, que forma parte del ejemplar de diciembre de la publicación, aseguró que su ansiedad provenía porque a su edad aún no había podido adquirir una casa, tener un esposo y otras preocupaciones.En la entrevista, que forma parte del ejemplar de diciembre de la publicación, aseguró que su ansiedad provenía porque a su edad aún no había podido adquirir una casa, tener un esposo y otras preocupaciones.Watson, quien saltó a la fama por su papel de Hermione Granger en las cintas de Harry Potter, también habló sobre sus relaciones amorosas, e incluso acuñó un término propio para su soltería.La actriz cumplirá 30 años el próximo 15 de abril, y por ahora prepara la promoción de su más reciente cinta, una nueva adaptación de Mujercitas, basada en el libro homónimo de Louisa May Alcott.