Emocionante arranque de la NBA

Ciudad de México.- Por fin, la temporada 2019-2020 de la NBA arrancó ayer en Toronto, con los Pelicans de Nueva Orleans visitando a los Raptors de Toronto, actuales monarcas de la mejor liga de baloncesto a nivel mundial.



Mucho del protagonismo de la NBA pasará esta temporada por California, pues los Clippers y los Lakers, ambos equipos de Los Ángeles, se hicieron de un gran roster de cara a esta nueva campaña. Es por eso que te dejamos todo lo que los fans y no tan fans de la NBA deben saber de cara a lo que promete ser una gran temporada.



MOVIMIENTOS

Kawhi Leonard y Paul George a los Clippers: Los angelinos se perfilan como los favoritos para ganar la Conferencia del Oeste, luego de lograr fichar a estas dos figuras.



Kevin Durant y Kyrie Irving a los Nets de Brooklyn: Las contrataciones de Irving y Durant para Brooklyn hicieron estallar a la NBA, sin embargo, aunque la dupla suena explosiva, no la podremos ver en gran parte de la temporada, pues KD se perderá más de la mitad de la campaña por una lesión en el tendón de Aquiles.



Jimmy Butler al Heat de Miami: El equipo de Miami buscará regresar a lo más alto de la NBA.



Russell Westbrook a los Rockets: Houston tendrá una de las ofensivas más potentes de la NBA. Eric Gordon, James Harden y Russell Westbrook buscarán guiar a los Rockets al tan ansiado anillo que por años se les ha negado.



NUEVAS CARAS

En esta temporada habrá que seguir de cerca a Zion Williamson. El jugador de 19 años, primera selección del Draft de la NBA, buscará llevar a los Pelicans de Nueva Orleáns a la gloria. Aunque el panorama de su conferencia luce complicado, los Pelicans seguro alcanzaran un lugar para los playoffs.



Ja Morant es la esperanza para los Grizzlies de Memphis, que buscarán romper una sequía de dos temporadas sin playoffs.



Los Knicks terminaron con el peor récord de la NBA la temporada pasada y esta temporada no luce mejor, sin embargo, se hicieron de los servicios del exjugador de la universidad de Duke, R.J Barrett, quien ahora tendrá que cargar con el peso de una afición necesitada de un campeonato, pues desde 1973 los de Nueva York no se coronan en la NBA.