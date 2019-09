Empleada de Interjet se disculpa por tuits

Ciudad de México.- Ximena García, quien fungía como primer oficial de vuelo de Interjet y sugirió que se lanzara una bomba en el Zócalo durante los festejos patrios, ofreció una disculpa al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la aerolínea.



"Lamento profundamente el comentario que hice", dice Ximena García en un video.



Luego de la polémica generada por el comentario: "Debería de caer una bomba en el zócalo, nos haría un favor a todos #vivaMéxico Pd: si les molestan mis comentarios bórrenme (sic), créanme que me vale 2 pesos saludos cordiales", García admitió que fue "inmaduro" y "no pensado".



En el posteo de Ximena García, una piloto de Interjet, de nombre Gabriela García Garza, respondió: "Yo te apoyo".



Tras el debate generado, la aerolínea decidió cesar a ambas, aunque al principio sólo investigaba a Ximena, según dijo en un comunicado.







"Fuertes e irracionales"



El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy fuertes e irracionales” las expresiones de una empleada de la aerolínea Interjet, quién -a través de sus redes sociales- sugirió lanzar una bomba al Zócalo durante los festejos patrios.



“Hay que esperar a ver sí quién supuestamente las hizo las confirma y qué actitud tiene actualmente, si fue cierto, sí está dispuesta a ofrecer una disculpa, si lo hizo de manera inconsciente como todo parece indicar, porque fue una expresión muy fuerte, fue una cosa irracional, pero esperemos, vamos que la empresa y quien participó explique más sobre estos hechos”.



Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no se debe condenar estos hechos “a priori”, sino esperar a conocer el resultado de la investigación que realiza la aerolínea.



“Vamos a esperar y luego hacemos una conclusión, sí fue una expresión bastante fuerte y tenemos que esperar a ver que va a suceder”.



#TodosSomosXiimeGarcia vs #YoNoSoyXimena



Sin embargo no sólo el Presidente habló sobre lo que dijo la exempleada de Interjet, las redes sociales se volvieron efervescentes ayer por la discusión sobre los comentarios de Ximena.



Mientras algunos se mostraron a favor de Ximena con el hashtag #TodosSomosXiimeGarcia, otros criticaron sus comentarios con #YoNoSoyXimena



La discusión llegó al grado de que senadores, gente de la farándula y hasta un expresidente habló al respecto.



Luego de que Interjet dijo que investigaba la situación, en su cuenta de Twitter, la senadora Lilly Téllez solicitó a la aerolínea “separar del cargo a quienes no comprenden la seriedad de su responsabilidad”.



En respuesta al mensaje de la senadora, la actriz Laura Zapata señaló: “tendrían que correr a medio México de su trabajo, por los deseos incumplidos”.



Por su parte la senadora Nestora Salgado reprobó el acto que tuvo la empleada de Interjet el pasado 15 de septiembre, “no es consecuente que personas que tienen vidas bajo su responsabilidad emitan frases que promuevan o inciten actos de terrorismo” escribió Salgado.



El expresidente Felipe Calderón dijo entender el problema que generó la “mala broma” de la mujer. Sin embargo calificó de curioso la indignación de quienes amenazan y desean todo mal a los que no comparten las mismas ideas.



“Así las cosas, después dirás que tú mismo eres una mala broma” fue la respuesta del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña al mensaje de Calderón para quien utilizó el hashtag #TomandanteBorolas.



En diversos mensajes el diputado utilizó también los hashtag #ximenitos, #todossomosfachos para referirse a lo dicho por la empleada de la aerolínea.



Con información de El Universal