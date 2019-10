Empleada doméstica la drogó para robarle y cómplice abusó de ella

“La víctima recuerda que su empleada Delfina la tomaba de los cabellos para jalárselos mientras sentía varios golpes en el cuerpo, por lo que gritó pidiendo ayuda a los vecinos”, reza el expediente.



Una mujer identificada bajo el seudónimo dedenunció ante lacapitalina que su empleada doméstica la drogó para robarle. Y no sólo eso: un cómplice abusó sexualmente de ella.Los hechos quedaron asentados en el expediente CI-FTL/TLP-4/UI-3 C/D/022467/09-2019 de la Fiscalía, y ocurrieron en la colonia Residencial Villa Coapa, de la alcaldía Tlalpan. Ahora, buscan a Delfina, la empleada doméstica y a otros dos sujetos, que le ayudaron a agredir a su patrona.De acuerdo con el testimonio de la mujer, ella contrató recientemente a Delfina. Hace unos días, Delfina le sirvió el desayunó y Gloria comenzó a sentirse mareada, por lo que se acostó y comenzó a desvanecerse. Aunque luchó por no dormirse, comenzó a ver borroso, pero se percató de que su empleada entró con otros dos hombres a su recámara.Mientras un hombre abusaba de Gloria, otro la golpeó. Sin embargo, por los efectos de las drogas que pusieron en su desayuno, no se pudo defender.Eso es todo lo que recuerda Gloria: despertó en el hospital y fue su hija quien revisó la casa. Descubrieron que la empleada doméstica que Gloria había contratado les robó dinero, entre otros artículos.Por ello, la Policía de Investigación (PDI) busca a Delfina y a sus dos cómplices; los acusan de violación y robo. La Fiscalía Central Especializada en la Atención de Delitos Sexuales lleva el caso.