Empleados podrán dar maniobras de resucitación

Eagle Pass, Tx.- El ayuntamiento municipal recibió en donación aparatos que podrán ser utilizados por sus empleados para ofrecer técnicas de resucitación (CPR) cuando se requiera con alguien de sus compañeros.



La entrega y demostración de cómo pueden utilizarlos fue hecha por representantes de la American Heart Association y se considera de suma importancia porque según el gerente de la ciudad George Antuna, el 50% de las personas que llaman para pedir auxilio a través del 911 donde se requiera hacer este tipo de movimientos, no los sabe.



‘Es muy fácil hacer las técnicas de resucitamiento con alguna persona que no puede respirar o cuando no tiene pulso’.



Dijo además que toda persona que requiera de una asistencia como ésta, al llamar al 911 para solicitar paramédicos, al mismo oficial que atiende el reporte le puede pedir asesoría para aplicar maniobras como las antes referidas mientras llega la autoridad médica.