Emplean K9 por posibles drogas en Junior High

Eagle Pass, Tx.- La posible existencia de drogas dentro de la Eagle Pass Junior High School alertó a algunos padres de familia quienes lo difundieron en redes sociales y a su vez llamó la atención del Distrito que de inmediato inició una investigacion.



Y es que de acuerdo al Superintendente Samuel Mijares, se mencionaba un lugar específico donde presumiblemente se distribuía marihuana y cocaína.



Lo anterior generó que se empleara una inspección en el área de atletismo con apoyo de la policía escolar y el can antidrogas 'pero no se encontró nada, además de que no tenemos reporte sobre algún padre que haya encontrado droga a su hijo estudiante de EPJH', dijo Mijares.



Reconoció que puede haber jóvenes que pretendan ingresar drogas a las escuelas pero hasta ahora no han tenido ningun hallazgo de ese tipo, toda vez que en todos los planteles de emplean excelentes campañas antidrogas.



Dijo que la responsabilidad del Distrito y los padres de familia debe ser compartida puesto que sus hijos deben ser aconsejados sobre las drogas desde que salen de casa.