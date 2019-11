Empresario ignora retén, ‘narcos’ lo balean; conduce hasta hospital

Un asesor financiero de la mina Palmarejo y de nacionalidadfue atacado a balazos cuando no hizo alto en un retén, según; que mantenían instalado unpor la carretera en San Juanito, municipio de Bocoyna. Luego de la agresión la víctima alcanzó a pedir ayuda en la clínica regional de este poblado.Los hechos se registraron la noche del miércoles, cuando el hombre de nacionalidad peruana,, conducía una camioneta Mitsubishi, línea L200, procedente de, poco antes de llegar a la comunidad de, cuando observó varias camionetas con gente armada que le ordenaban se detuviera, al no hacerlo comenzaron a disparar, resultando herido.El hombre alcanzó a llegar a unde la región, donde se notificó a las autoridades sobre el hecho y fue cuando narró a las autoridades lo sucedido.Las balas le ocasionaron daño en el riñón y debido a su delicado estado de salud fue trasladado a otra clínica para recibir atención especializada.Dijo que él es hombre de bien y no entiende el porqué de la agresión.Hace unos días se difundió un mensaje de amenaza en contra de la comunidad en la región de, en el que se afirma que habrá agresiones y en donde se indica que no deberán de circular en horas de la noche.Aunque el mensaje es anónimo y se propagó a través de redes sociales, la Fiscalía Zona Occidente, a través de su Departamento de Comunicación Social, pidió a los habitantes no viajar de noche por estas carreteras, no obstante que el anónimo se considera falso y cuyo único fin es amedrentar a quienes viven en estas comunidades rurales.