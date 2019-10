Empresarios invertirán mil mdd en proyecto turístico en Cancún

Empresarios mexicanos presentaron un nuevo proyecto de infraestructura turística llamado, en la zona hotelera de Quintana Roo, con unaaproximada deEn conferencia de prensa matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los empresarios detalló que el proyecto hotelero constará de 3 mil habitaciones en Cancún, así como la construcción de un, el más grande de Cancún, el cual, con un espacio disponible de 10 mil metros cuadrados.El empresario estimó que durante su construcción se crearán 7,500 empleos y durante su operación serán alrededor de más de, dando una totalidad de 20 mil empleos durante la vida del proyecto.Indicó que el complejo iniciará operaciones en dos fases: la primera en 2022 y la segunda fase operará en el 2024.Por su parte, López Obrador dijo que el turismo es un sector estratégico que genera y distribuye riqueza, y ayuda a reactivar “por completo” la economía.Señaló que la reactivación delimpulsó un crecimiento económico permanente y dijo que en 30 años, el crecimiento alcanza entre 8 y 10 por ciento cada año."Es lo único que creció en el periodo neoliberal en el sur-sureste, Cancún”, afirmó.Señaló que se sigue invirtiendo en esa región y se mantiene el crecimiento económico, por eso también mantendrán inversiones públicas, para que no existan contrastes de grandes y lujosos hoteles junto a colonias sin servicios básicos como agua y luz.El mandatario mexicano declaró que su gobierno vigilará que estas inversiones cumplan con la reglamentación vigente para no afectar el medio ambiente y que apoyen la seguridad pública en Quintana Roo, “y en todos los centros turísticos del país”.El presidente consideró que es muy importante dar a conocer este proyecto de inversión en Cancún y, en general, la inversión en el sector turístico.Dijo que estas cifras reflejan que no hay descensos ni estancamiento en este sector y que la economía mexicana va bien en la, que este año se calculan en 35 mil millones de dólares.López Obrador también agradeció a la(Semar) por enfrentar la crisis del sargazo en el sureste, porque a principios de año había una actitud pesimista y se pensaba que ahuyentaría al turismo, pero solo “era cosa de poner y definir un mando único”., secretario de Turismo, dijo que todo proyecto turístico debe cumplir tres requisitos de sostenibilidad: que sea autofinanciable, que preserve el medio ambiente y sobre todo que se beneficie a la población local.Cuestionado sobre la oferta de grupos hoteleros para limpiar el sargazo, como Vidanta, AMLO dijo que sí hubo propuestas, pero hacía falta coordinación.